Detenido en Atocha con casi 400.000 euros en billetes falsos: su "nerviosismo injustificado" le delató

La Policía Nacional ha detenido en la estación madrileña de Atocha a un hombre que llevaba consigo casi 400.000 euros en billetes falsos de 200 euros. Entre sus pertenencias los agentes también encontraron una máquina de contar dinero.

La intervención se produjo el pasado 23 de septiembre, alrededor de las 13:45 horas, durante uno de los habituales controles aleatorios de prevención que los agentes realizan en la estación. El comportamiento de uno de los viajeros llamó su atención: al advertir la presencia policial mostró un "nerviosismo injustificado" y empezó a caminar con rapidez, en una actitud que los agentes consideraron huidiza.

Ante esta reacción, los policías le identificaron y procedieron a revisar las dos mochilas que llevaba consigo. Fue entonces cuando apareció el dinero. En una de ellas encontraron numerosos fajos de billetes falsos de 200 euros que, en conjunto, alcanzaron casi los 400.000 euros.

La segunda mochila contenía distintos efectos, entre ellos una máquina de contar dinero.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de falsificación de moneda y se incautaron de los billetes. Posteriormente, el arrestado quedó a disposición de la autoridad judicial.