Huelga total en la educación en Madrid: las universidades se suman al otoño caliente contra Ayuso

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid irán a la huelga los próximos 4 y 5 de noviembre para reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una mayor financiación, mejores condiciones de trabajo y, según los convocantes, defender unas "libertades que están ahora mismo en peligro en la universidad pública en Madrid".

La movilización se suma al calendario de protestas que afrontará la educación pública madrileña durante este otoño y que tendrá su primera cita el próximo 14 de octubre, cuando el profesorado de los colegios e institutos públicos está llamado a la huelga. La Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos también secundarán esa jornada.

El anuncio de los paros universitarios fue realizado este lunes por Eva Aladro, portavoz de la Plataforma por la Universidad Pública, después de conocerse que la Complutense y la Rey Juan Carlos se sumarían a la huelga educativa del 14 de octubre. Aladro explicó en la Cadena SER que las otras cuatro universidades no podían incorporarse a esa fecha por falta de tiempo y que, por ello, habían optado por convocar sus propios paros unas semanas después.

Los sindicatos del ámbito no universitario han planteado una huelga que comenzará el 14 de octubre con tres jornadas completas y continuará con distintos paros parciales durante ese mes.

Huelga pese al nuevo modelo de financiación

La protesta universitaria llega apenas unos meses después de que las seis universidades públicas madrileñas alcanzaran un acuerdo con la Comunidad de Madrid sobre su nuevo modelo de financiación plurianual.

El Gobierno de Ayuso y los rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos sellaron el acuerdo, que contempla una financiación de 14.790,7 millones de euros para el periodo 2026-2031. Se trata de la primera vez que las universidades públicas madrileñas disponen de un modelo de financiación plurianual.

El acuerdo establece una media de 2.465,1 millones de euros anuales para las seis instituciones. De los casi 14.800 millones previstos, 12.294,6 millones, el 83%, procederán de los Presupuestos Generales de la Comunidad y del capítulo de precios públicos.

El modelo contempla además fondos específicos para inversiones, ciencia, becas y consejos sociales, así como mecanismos de financiación vinculados al cumplimiento de objetivos. Las universidades deberán presentar anualmente una memoria justificativa sobre el destino de los fondos recibidos y disponer de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes de que finalice 2028.

En 2031, según las previsiones del acuerdo, las universidades contarán con 549 millones de euros adicionales de la Comunidad de Madrid y los fondos específicos habrán aumentado en 480 millones, un 41%.

La protesta educativa

Antes de los paros universitarios de noviembre, la enseñanza pública no universitaria afrontará su propia movilización. Los sindicatos han convocado tres jornadas completas de huelga los días 14, 15 y 16 de octubre, a las que seguirán paros parciales los días 20, 22, 26 y 30 de octubre. El profesorado reclama una reducción de las horas lectivas, una bajada de las ratios, mejoras salariales y una mayor inversión en los centros educativos.

La convocatoria fue acordada a finales de junio en una asamblea unitaria celebrada en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid. CSIF mantiene además su propia convocatoria, aunque también secundará las tres primeras jornadas completas antes de pasar a los paros parciales.