La Audiencia de Madrid frena la petición "prospectiva y desproporcionada" del PSOE contra Judith Piquet

El PSOE tenía muchas esperanzas puestas en este caso, pero la Justicia las ha frenado en seco con una sentencia contundente sobre las acusaciones que ha vertido contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado de pleno la intervención de las comunicaciones de la regidora popular en el procedimiento abierto por la supuesta filtración de un informe policial relativo a dos denuncias de agresiones sexuales vinculadas a inmigrantes. El tribunal considera que las diligencias solicitadas resultan manifiestamente "desproporcionadas" e inasumibles respecto a los hechos investigados.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala desestima el recurso planteado por la Fiscalía, al que se habían sumado el PSOE y el exjefe de la Policía Local de la localidad madrileña —denunciante del caso—. La resolución judicial corta, por tanto, las pretensiones de las acusaciones, que buscaban rastrear de forma indiscriminada las llamadas y mensajes de Piquet, del concejal de Seguridad y del director de Comunicación del Ayuntamiento.

Violación de derechos fundamentales y "pesquisa prospectiva"

El tribunal argumenta que la medida solicitada no cumple con los principios constitucionales de "necesidad, utilidad y proporcionalidad". Asimismo, recuerda que vulneraría de forma injustificada el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, al tratarse de una restricción grave que no puede autorizarse para realizar investigaciones prospectivas o genéricas.

El auto subraya que la instrucción no puede convertirse en una causa general con el rastreo indiscriminado de los teléfonos de los cargos públicos durante todo el mes de enero de 2024. Para la Audiencia de Madrid no existen elementos objetivos que justifiquen semejante intromisión sin una conexión directa y motivada con los hechos concretos que se investigan, derivados de una publicación en la red social X.

La defensa de Judith Piquet: "Sin pruebas objetivas"

Tras este severo revés judicial para la Fiscalía y el Partido Socialista, fuentes de la defensa de Judith Piquet han destacado que la vía para seguir indagando en el tráfico de llamadas queda definitivamente cerrada. Desde el entorno jurídico de la alcaldesa subrayan que sigue "sin existir una prueba objetiva que acredite cómo llegó la fotografía a Alfonso Serrano ni que individualice la actuación de cada investigado".

Para la defensa, el simple hecho de que el Ministerio Público y el PSOE recurrieran la negativa inicial a pinchar los teléfonos demuestra que ellos mismos reconocían la falta de pruebas directas en la causa. Con este portazo de la Audiencia, se consolida la tesis de que se ha pretendido llevar a cabo una "investigación prospectiva para tratar de encontrar, a posteriori, elementos que no han aparecido durante la instrucción".

"Cómo llegó la fotografía a Alfonso Serrano ya no tiene ningún cauce procesal dentro de estas diligencias por el que pueda quedar acreditado. No es una simple valoración de la defensa: fueron la Fiscalía y las acusaciones quienes reclamaron estas medidas porque las consideraban necesarias y han perdido definitivamente el recurso", explican las mismas fuentes, remarcando que tanto Piquet como Serrano han acreditado en sus declaraciones que el documento no fue entregado por la regidora.

Un relato basado en "motivos espurios"

El caso se fundamenta únicamente en el testimonio del exjefe de la Policía Local, quien formuló la denuncia semanas después de producirse los hechos y tras haber sido relevado de su cargo por el nuevo equipo de gobierno municipal. Quien custodiaba la incidencia objeto de polémica y la mostró por primera vez fue, paradójicamente, el propio denunciante, un extremo en el que incide la defensa tras recordar que los hechos investigados "nacen en el propio denunciante".

Desde la defensa de Piquet se enfatiza que la versión del exmando policial responde a "motivos espurios, partidistas y vertidos con clara animadversión" tras su destitución. De hecho, el individuo en cuestión ha emprendido una batalla judicial contra el Ejecutivo local mediante múltiples denuncias en distintos ámbitos, habiéndose resuelto todas ellas en su contra hasta la fecha.

Las fuentes jurídicas consultadas insisten en que la jurisprudencia impide sentar a nadie en el banquillo basándose exclusivamente en el relato no corroborado de una parte interesada y sin pruebas técnicas, documentales o periciales que respalden una supuesta cadena de custodia irregular. Con este auto firme, la acusación contra la alcaldesa popular se queda sin margen de maniobra procesal y al borde del archivo.