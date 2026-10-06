La fuerte lluvia y el granizo ponen a prueba a los acampados de Sol: ¿se irán entonces?

La intensa tormenta que ha descargado este martes sobre Madrid ha obligado a los acampados de la Puerta del Sol a achicar agua de las tiendas mientras la protesta continúa pese a las condiciones meteorológicas.

La lluvia ha comenzado a caer con especial intensidad sobre la capital alrededor de las cuatro de la tarde y ha estado acompañada de una fuerte granizada en distintos puntos de la región. En la Puerta del Sol, el agua ha llegado a formar pequeños riachuelos en el exterior de las tiendas y algunos de los participantes han tenido que utilizar cubos para retirar el agua acumulada.

Mientras los acampados trataban de hacer frente a la tromba de agua, turistas y vecinos que se encontraban en la plaza han buscado refugio bajo los soportales y los techos de los edificios.

La fuerte lluvia y el granizo ponen a prueba a los acampados de Sol pic.twitter.com/lCBRsA4ItT — Libertad Digital (@libertaddigital) October 6, 2026

La situación meteorológica se produce precisamente el mismo día en que el Gobierno ha aprobado dos decretos en materia de vivienda que los manifestantes consideran insuficientes. A pesar de la lluvia, la acampada se mantiene en la Puerta del Sol y sus participantes continúan con la protesta.

La tormenta también ha provocado problemas en el transporte público madrileño. La circulación de la Línea 5 de Metro ha quedado interrumpida entre Pirámides y Urgel por la acumulación de agua, aunque el servicio ha sido restablecido posteriormente. También se han registrado interrupciones en las líneas 7 y 4 por acumulación de agua.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. El aviso está previsto hasta las 23:59 horas de este martes.

A la espera de la decisión sobre la acampada

La intensa lluvia llega además en un momento en el que continúa pendiente el futuro de la acampada. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para desalojar el campamento y ha acordado abrir una pieza separada para tramitar el asunto por la vía ordinaria.

La decisión no supone, por tanto, el desalojo inmediato de los acampados, que permanecen en la Puerta del Sol de momento a pesar del temporal.

Ahora, con las tiendas afectadas por el agua y la previsión de que las condiciones meteorológicas puedan mantenerse durante las próximas horas, queda por ver cuánto tiempo podrán continuar los manifestantes en estas condiciones. ¿Se irán entonces o mantendrán la acampada a pesar de la lluvia y el granizo?