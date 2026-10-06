Los bomberos realizan 41 intervenciones por el temporal de lluvia en Madrid

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado entre las 16:30 y las 21:00 horas de este martes 192 expedientes relacionados con las lluvias caídas en la región, que han originado 41 intervenciones por parte de Bomberos.

Emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado, asimismo, de que en ninguna intervención se han producido heridos y de que la mayoría de las incidencias han tenido que ver con balsas de agua en la vía pública, inundaciones de viviendas y garajes, aseguramiento de vallas publicitarias, retirada de carteles y caída de árboles y ramas a la vía pública.

Los municipios donde han ocurrido más incidentes han sido Madrid capital, Paracuellos del Jarama, Fuenlabrada, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares.

La previsión de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) para mañana miércoles en la Comunidad de Madrid es la de cielos muy nubosos con predominio de nubes bajas de madrugada, pero con claros durante el día.

Se espera lluvia débil sin descartar algún chubasco matinal, además de mínimas en ligero descenso salvo en el sur y máximas en ascenso ligero; viento flojo del suroeste que rolará a noroeste con el paso de las horas, moderado en ocasiones en la sierra.