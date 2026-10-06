Madrid gana un diputado para las elecciones del 29N en detrimento de Cádiz

La Comunidad de Madrid contará con un diputado más en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, según el reparto de escaños publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La circunscripción madrileña pasará así de elegir 37 diputados a elegir 38 en los próximos comicios.

El movimiento contrario se produce en Cádiz. La provincia andaluza perderá un representante en el Congreso y pasará de nueve a ocho diputados. Como consecuencia, Andalucía verá reducida en un escaño su representación en la Cámara Baja, de los 61 que tenía hasta ahora a 60.

El número de parlamentarios que corresponde a cada circunscripción aparece recogido en el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre, publicado este martes por el BOE.

La distribución se realiza de acuerdo con el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y tiene en cuenta la población de cada provincia.

Aunque cambie el número de representantes que corresponden a determinadas provincias, el Congreso seguirá teniendo 350 diputados. La modificación de una circunscripción implica necesariamente que otra gane o pierda representación para mantener ese límite.

Los diputados por provincia

La ley establece además un mínimo de dos diputados por provincia, con la excepción de Ceuta y Melilla, que eligen uno cada una. El resto de escaños se distribuye entre las circunscripciones en función de su población.

Con el nuevo reparto, Madrid será la provincia que más diputados elija, con 38, seguida de Barcelona, con 32, y Valencia, con 16. A continuación aparecen Sevilla y Alicante, con 12 cada una; Málaga, con 11, y Murcia, con 10.

Baleares, Vizcaya, Cádiz, La Coruña y Las Palmas elegirán ocho diputados cada una. Asturias, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza tendrán siete.

Por su parte, Almería, Córdoba, Guipúzcoa, Gerona, Tarragona y Toledo contarán con seis representantes. Badajoz, Huelva, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Navarra y Valladolid elegirán cinco.

El caso de 2023

La variación en el número de diputados por provincia no es excepcional, aunque tampoco suele afectar a un gran número de circunscripciones en cada convocatoria. Lo habitual es que una o dos provincias intercambien algún escaño en función de la evolución de su población.

Eso mismo ocurrió en las elecciones generales de julio de 2023. En aquella convocatoria, el cambio se produjo entre Badajoz y Valencia: la provincia extremeña perdió un diputado, al pasar de seis a cinco, mientras Valencia ganó uno y pasó de 15 a 16.

El Senado mantiene un reparto diferente

El reparto territorial del Senado funciona de una manera distinta. En este caso, el número de senadores que corresponde a cada provincia no depende de su población, sino que está establecido directamente por la legislación electoral.

Cada provincia elige cuatro senadores, mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen dos cada una.

En las circunscripciones insulares, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres senadores, mientras que Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma eligen uno cada una. Por tanto, los cambios de población que provocan modificaciones en el reparto de diputados del Congreso no se trasladan al Senado.