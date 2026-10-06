Madrid subasta más de 5.600 objetos perdidos: de un póster original de Star Wars a una pieza del gemelo del Titanic

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva subasta de objetos perdidos con más de 5.600 piezas que permanecieron durante más de dos años bajo custodia municipal sin ser reclamadas. El catálogo incluye desde dispositivos electrónicos y consolas hasta joyas, relojes, prendas de vestir y objetos de coleccionismo.

La venta se realiza a través de la plataforma de Hermes Capital Europa, entidad encargada de la tasación, limpieza, catalogación y fotografía de los lotes. Entre los objetos disponibles figuran una Nintendo Switch, una cámara Canon 814 XL Super 8, un reloj Piaget Altiplano, un bolso Gucci y un fragmento de una ventana del RMS Olympic, buque gemelo del Titanic.

Joyas y relojes de marcas conocidas

La sección de joyería reúne piezas de oro, plata y perlas, además de artículos de firmas como Bulgari, Hermès, Swarovski, Dior, Pandora, Tous y Louis Vuitton. Uno de los lotes es un anillo Bulgari con una puja inicial de 1.100 euros. La oferta incluye también piezas de bisutería y joyas de diferentes características.

En relojería aparecen modelos de distintas marcas y gamas, entre ellos varios de la colaboración Omega X Swatch. Entre los lotes destaca un Piaget Altiplano valorado en más de 5.100 euros. También hay relojes inteligentes.

Consolas, móviles y cámaras

Los dispositivos electrónicos ocupan otra parte importante del catálogo. Hay diferentes modelos de Nintendo Switch, con lotes desde 44,91 euros, además de videojuegos y mandos. La oferta también incluye consolas como la G8-BIT, PSP, Nintendo 3DS XL y PlayStation 4.

En el apartado de fotografía y vídeo aparecen cámaras digitales, analógicas, Polaroid y deportivas. Uno de los lotes está formado por una Canon 70D con dos objetivos, estuche y trípode, con una puja inicial de 104,64 euros. También se pueden encontrar una Canon 814 XL Super 8, una Nikkormat FT y una Pentax MG.

Ropa, gafas y otros objetos

La subasta incorpora prendas de vestir, calzado y ropa deportiva, incluida equipación del Fútbol Club Barcelona y del París Saint-Germain. Entre los accesorios hay gafas de sol de marcas como Carolina Herrera y Ray-Ban, además de modelos deportivos de Hawkers, Oakley y Adidas. El catálogo incluye asimismo bolsos, maletas y otros complementos.

La sección de informática y electrónica reúne teléfonos móviles, tabletas, drones, gafas de realidad virtual, impresoras y otros dispositivos. También hay ordenadores portátiles con precios en torno a los 100 euros.

Una ventana del buque gemelo del Titanic

Entre los objetos de coleccionismo aparecen algunas de las piezas más singulares de la subasta. El catálogo incluye un póster original de Star Wars de 1977, valorado en 1.200 euros, una figura de edición limitada de Superplastic y un fragmento de ventana del RMS Olympic, el buque gemelo del Titanic.

También salen a subasta máquinas de escribir, instrumentos musicales, discos de vinilo y palos de golf, además de vajillas, cuberterías de plata, cuadros, grabados, antigüedades y estilográficas de firmas como Montblanc.

Cómo participar en la subasta

Para pujar es necesario registrarse en la plataforma de subastas del Ayuntamiento de Madrid y acceder al apartado correspondiente a los objetos perdidos. Allí se pueden consultar las fotografías, características y condiciones de cada lote.

La subasta permanecerá abierta hasta el 13 de octubre a las 20:00 horas. Los interesados también pueden ver presencialmente los objetos durante la exposición de los lotes, que se celebra los días 5, 6 y 7 de octubre en la calle de Nieremberg, 7, entre las 9:00 y las 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Qué ocurre con los objetos que nadie reclama

La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid recibió más de 78.000 objetos durante 2025. Los artículos permanecen bajo custodia durante dos años para que puedan ser reclamados por sus propietarios o por las personas que los encontraron.

Una vez transcurrido ese plazo, los objetos pasan a disposición municipal. Los que no resultan de utilidad para los servicios municipales y se encuentran en buen estado pueden destinarse a subasta pública. El dinero obtenido con las ventas se ingresa en la Tesorería Municipal y se destina al presupuesto del Ayuntamiento.