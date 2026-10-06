Sánchez obliga a Ayuso a posponer el congreso del PP de Madrid, que activa ya su maquinaria electoral para el 29N

Si algo tienen en común los dos archienemigos de Isabel Díaz Ayuso – Pablo Casado y Pedro Sánchez- es su interés en retrasar los congresos del PP de Madrid, ya sea de forma deliberada o involuntaria. Y es que uno de los efectos colaterales que ha tenido la convocatoria electoral por parte del presidente del Gobierno es la anulación del cónclave popular madrileño en las fechas previstas: 27, 28 y 29 de noviembre.

Aún no hay días alternativos fijados pero la presidenta madrileña espera ya que se celebre después de las Navidades. Ahora el partido está volcado en la cita más importante: las próximas elecciones generales.

"La formación ha decidido dar prioridad a la campaña electoral frente al Congreso que estaba previsto celebrar ese mismo fin de semana", informa el PP de Madrid que este lunes reunió a la Junta Directiva Autonómica, que estuvo presidida por Ayuso y a la que asistió también el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. En un principio estaba convocada precisamente para oficializar la cita pero finalmente sirvió para comenzar engrasar la maquinaria electoral.

Y es que la reunión en Génova ha servido para aprobar el comité de campaña para las generales del 29 de noviembre. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, será el jefe de campaña para estos comicios y contará con Ana Millán como responsable de Organización y Electoral; Jesús Moreno, como responsable de Acción Política; y José Antonio Sánchez, como responsable de Coordinación Municipal y Autonómica. Por su parte, Oliva García será la encargada de coordinar la campaña de la presidenta Isabel Díaz Ayuso e Inmaculada Sanz, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

A primera hora del lunes, minutos después de que Sánchez anunciara el adelanto electoral, Ayuso había ahondado en que, cuando el congreso de su partido se celebre, apostará por "renovación". "Cualquiera que me conoce sabe que me gusta la renovación y que me gusta dar oportunidad a gente nueva".

Es por ello que subrayó la importancia de que el proyecto de los populares madrileños esté "siempre en tensión, rejuvenecido y preparado", como asegura que se ha hizo con la mayoría de los alcaldes en los últimos comicios, y que ha dado "unos resultados magníficos".

"Somos un proyecto que tiene tensión, que sabe que esto es temporal, que no nos pertenece a los que estamos aquí y tenemos la obligación de dar siempre a la cantera oportunidades y a gente nueva de muchos ámbitos, y en eso estamos centrados", reivindicó Ayuso que incidió también en la importancia de abordar el "debate de ideas", en ponencias "muy pensadas" y no con "ocurrencias".