Una fuerte granizada y trombas de agua azotan Madrid: interrumpidas varias líneas de Metro

Sobre las cuatro de la tarde de este martes, la lluvia ha comenzado a caer con muchísima intensidad en distintos puntos de Madrid y ha venido acompañada incluso de una fuerte granizada.

El temporal y la acumulación de agua ha obligado a interrumpir la circulación de la Línea 5 de Metro de Madrid entre las estaciones de Pirámides y Urgel en ambos sentidos por un tiempo aproximado de más de 15 minutos.

De igual manera, el suburbano ha informado de que la circulación en la Línea 7 ha quedado interrumpida "entre las estaciones de García Noblejas y Cartagena, ambos sentidos, por acumulación de agua durante un tiempo estimado en más de 15 minutos".

En cuestión de minutos, el cielo se ha cerrado por completo y el agua ha descargado en tromba sobre la capital, tal y como se puede apreciar en los primeros vídeos que ciudadanos comienzan a compartir en redes sociales.

Una fuerte granizada y trombas de agua azotan Madrid bajo aviso amarillo pic.twitter.com/Y2vAJCovtU — Libertad Digital (@libertaddigital) October 6, 2026

La fuerte lluvia también está dejando imágenes de la acampada de la Puerta del Sol. Varios usuarios han compartido en redes sociales imágenes y comentarios sobre la situación en la zona, donde los acampados habrían tenido que achicar agua acumulada en los alrededores de las tiendas de campaña.

De cuando diluvia en la Puerta del Sol pic.twitter.com/jWqWK4kjNk — PEDRO CASTAÑO GARCÍA (@pkas1111) October 6, 2026

La región, en aviso amarillo

La Aemet ya había activado el aviso amarillo en la región por fuertes lluvias y tormentas que podían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. El aviso comenzaba, precisamente, a las 16:00 horas y afecta a toda la Comunidad de Madrid.

Según la previsión, la situación puede mantenerse durante las próximas horas. De hecho, el aviso amarillo se extiende hasta las 23:59 horas de este martes.