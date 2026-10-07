Ayuso aprueba una ley para eliminar trabas a empresas y limitar la burocracia

La Comunidad de Madrid ha aprobado á este miércoles en el Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, una iniciativa que pretende reducir trámites para ciudadanos y empresas y revisar las normas que hayan quedado obsoletas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes la aprobación del proyecto durante la clausura del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El texto será remitido posteriormente a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.

Dos fechas para las nuevas obligaciones

Una de las principales medidas del proyecto establece que las nuevas obligaciones para las empresas solo podrán entrar en vigor en dos fechas al año: el 2 de enero y el 1 de julio. Según ha explicado la Comunidad de Madrid, el objetivo es que los negocios puedan conocer con antelación los cambios y evitar que tengan que adaptarse "a contrarreloj".

El sistema está inspirado en el modelo británico y busca facilitar especialmente la planificación de las pequeñas y medianas empresas ante la entrada en vigor de nuevas exigencias administrativas.

La propuesta también introduce un mecanismo de compensación para las nuevas cargas. Cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente.

Además, las normas de organización administrativa incorporarán cláusulas de caducidad. La finalidad, según ha señalado Díaz Ayuso, es evitar que permanezcan vigentes por inercia normas que hayan dejado de resultar útiles.

Evaluación antes y después de aplicar las normas

El proyecto establece que la normativa deberá evaluarse tanto antes de su aprobación como después de su entrada en vigor. Con este procedimiento se pretende comprobar si las medidas cumplen los objetivos previstos y determinar si deben mantenerse, modificarse o eliminarse.

La iniciativa también contempla la participación de entidades privadas en la gestión de determinados trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas entidades deberán disponer de una acreditación y estarán sometidas a controles y responsabilidades destinados a garantizar los derechos de ciudadanos y empresas.

Otro de los apartados afecta a la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid. El proyecto prevé reforzar este mecanismo mediante una tramitación preferente y una reducción a la mitad de los plazos para proyectos considerados de especial interés.

La futura ley contempla asimismo la creación de espacios de prueba en los que se puedan ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que todavía no estén contemplados por la legislación vigente.

El texto incluye también medidas relacionadas con el uso de datos y de inteligencia artificial en la gestión pública, así como con la digitalización de los trámites administrativos.

738 normas ya han sido simplificadas

El proyecto modifica además la denominada Línea Abierta contra la Hiperregulación, un servicio de la Comunidad de Madrid que permite a ciudadanos y empresas comunicar a la Administración la existencia de trámites o requisitos que puedan dificultar sin justificación la actividad económica o la competencia.

Según los datos facilitados por el Gobierno regional, este mecanismo ha permitido reducir 738 normas. Entre ellas figura la modificación de la Ley del Suelo para agilizar la concesión de licencias y la ampliación de las declaraciones responsables para acceder a la red de servicios sociales.

La propuesta incorpora las recomendaciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que relacionan una normativa más clara y sencilla con el crecimiento económico y la productividad.

La Comunidad de Madrid sostiene que el proyecto no supondrá un gasto adicional ni incorporará nuevas obligaciones administrativas, sino que está orientado a reducir las ya existentes.