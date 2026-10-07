Ayuso lleva la sanidad a casa y refuerza el SUMMA con más medios y sueldo para su plantilla

La Comunidad de Madrid prepara una nueva transformación de su sanidad pública con dos iniciativas que buscan ampliar la atención a los pacientes y reforzar los servicios de emergencia. El Gobierno regional avanzó este martes el despliegue de Hospital Madrid 360, un modelo que permitirá combinar la asistencia presencial con la atención domiciliaria y virtual, y presentó SUMMA 360, un plan específico para modernizar las emergencias sanitarias y mejorar las condiciones de sus profesionales.

La idea que subyace a ambos proyectos es sacar determinadas prestaciones de los límites físicos del hospital o de las actuales bases del SUMMA 112 sin renunciar a la atención especializada ni a los estándares de seguridad. En el caso de Hospital Madrid 360, la Comunidad plantea que determinadas capacidades asistenciales puedan prestarse fuera del edificio hospitalario cuando exista indicación clínica y se den las condiciones necesarias.

El nuevo modelo contempla tres vías: Hospitalización en Domicilio, para procesos agudos que requieren una atención intensa; Atención en Domicilio, destinada a actuaciones especializadas puntuales; y Seguimiento en Domicilio, orientado a garantizar la continuidad de los cuidados. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, recalcó que el hospital físico "seguirá siendo imprescindible siempre que el proceso lo requiera", pero defendió ampliar de forma complementaria la cartera de servicios que puede prestarse fuera del centro.

El proyecto ya ha comenzado a desplegarse. Actualmente existen 13 programas asistenciales y 15 casos activos de implantación y validación en diez hospitales públicos, con experiencias tanto para adultos como para población infantil. Entre ellas figuran la atención domiciliaria a pacientes oncohematológicos y con enfermedades neuromusculares complejas del Gregorio Marañón, la asistencia geriátrica a domicilio de Puerta de Hierro, la atención a enfermedades respiratorias del 12 de Octubre o el programa CardiologIA Madrid 365 del Ramón y Cajal. La Paz, La Princesa, el Clínico San Carlos y el Infanta Cristina de Parla también participan en esta primera fase.

En el caso del Hospital Infantil Niño Jesús se desarrollan además cinco programas de hospitalización a domicilio dirigidos a pacientes pediátricos, oncohematológicos, paliativos, de salud mental y de Hospital de Día Oncohematológico.

La Comunidad pretende que esta fase sirva como banco de pruebas. Aquellas experiencias que acrediten seguridad, utilidad clínica y viabilidad serán validadas y estandarizadas para convertirse progresivamente en capacidades comunes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El objetivo es responder a fenómenos como el aumento de la longevidad, la cronicidad, el crecimiento de la población y la necesidad de un seguimiento continuado de determinados pacientes.

Aumento de retribuciones a la plantilla del SUMMA 112

En paralelo, el Gobierno madrileño ha puesto el foco en quienes sostienen la atención urgente fuera y dentro de los centros sanitarios. El Plan SUMMA 360 prevé una inversión de 7,9 millones de euros en 2027 para mejorar las retribuciones de la plantilla del SUMMA 112: los médicos percibirán 5.800 euros anuales más, el personal de Enfermería 3.700 euros y los técnicos de emergencias sanitarias 2.400 euros. A estas cantidades se añadirá la mejora ya anunciada para la hora de atención continuada de enfermeros y técnicos de emergencias durante 2027 y 2028.

El plan no se limita a las nóminas. La Comunidad prevé también reformar y modernizar las bases desde las que trabaja el SUMMA 112 para mejorar su habitabilidad, accesibilidad, confort y funcionalidad. Algunas de las instalaciones más antiguas podrán trasladarse a espacios más modernos y se crearán nuevas bases allí donde sea necesario aumentar la presencia operativa. Además, las futuras bases del SUMMA se integrarán en la planificación de nuevos centros de salud.

La renovación alcanzará también a los vehículos. El contrato de las Unidades de Vigilancia Intensiva Móvil, que se licitará este mismo mes de octubre, incorporará una ampliación de la flota y mejoras técnicas. Antes de que termine el año está prevista además la licitación del nuevo contrato de Unidades de Atención Domiciliaria y Vehículos de Intervención Rápida.

El SUMMA adaptará asimismo su uniformidad a los diferentes puestos de trabajo, con nuevas prendas y equipamientos específicos para aquellos profesionales que no necesitan utilizar permanentemente equipos de protección individual, como ocurre en el Centro Coordinador. El objetivo será ganar comodidad manteniendo los estándares de seguridad.

Como parte de este mismo paquete, Sanidad plantea crear una Mesa Técnica específica del SUMMA 112, concebida como un espacio permanente de diálogo para abordar las particularidades organizativas y laborales de un servicio en el que conviven asistencia sanitaria, recursos móviles, un centro coordinador de emergencias y la respuesta ante catástrofes e incidentes con múltiples víctimas.