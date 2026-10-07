Ayuso publicará en diciembre 'Íntimo', su primer libro sobre su vida e ideario político

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicará el próximo 2 de diciembre Íntimo, su primer libro, en el que repasa las historias, experiencias y personas que han contribuido a formar su ideario político.

La obra, editada por Planeta, parte en buena medida de una revisión personal que Ayuso ha realizado durante los últimos meses. La presidenta madrileña cuenta que este verano, coincidiendo con su mudanza dentro de Madrid y con los incendios forestales que a finales de julio afectaron a la sierra oeste madrileña y al sureste de Ávila, volvió a algunos de los lugares más importantes de su vida.

Entre ellos se encuentra Sotillo de la Adrada, localidad abulense en la que pasó parte de sus vacaciones durante su infancia y juventud en la casa de sus abuelos. "En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida", explica Ayuso en la presentación del libro.

La presidenta regional también recuerda el barrio de su abuela y la sierra oeste madrileña, a la que se refiere como "mi valle y el monte de mi pueblo". Según explica Planeta, Íntimo recoge las historias, anécdotas y personas que han influido en la formación del ideario político de Ayuso y en los principios que han marcado su trayectoria pública.

Desde su infancia hasta la actualidad

El libro, acompañado de fotografías y escrito con el lenguaje "directo y franco" que caracteriza a la presidenta madrileña, recorre su vida desde su infancia entre Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta la actualidad.

Ayuso repasa en sus páginas su juventud, sus estudios y sus primeros pasos en política, además de algunas de las campañas y posiciones que han marcado su trayectoria, como la de 'Comunismo o libertad' o su defensa del "antinacionalismo". También aborda su gestión durante la pandemia de covid, sus viajes y algunas de sus principales aficiones, entre ellas la música, el deporte y la gastronomía.

La presidenta madrileña también dedica espacio a algunos de los episodios más personales y difíciles de su vida, entre ellos el aborto que sufrió. Además, el libro incluye referencias a distintas personas que han formado parte de su trayectoria tanto personal como política.