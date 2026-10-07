El plan perfecto para el puente en Madrid: arranca el impresionante Mercado Cervantino de Alcalá de Henares

El Mercado Cervantino reúne desde este jueves y hasta el 12 de octubre cerca de 400 puestos de artesanía y gastronomía en el centro histórico de Alcalá de Henares. La cita, que forma parte de la Semana Cervantina, completa su oferta con teatro, música, pasacalles, talleres y recreaciones históricas.

Durante cinco jornadas, más de dos kilómetros del casco histórico estarán ambientados en el Siglo de Oro español. El recorrido pasa por la calle Mayor, la calle Cardenal Cisneros, las plazas de Cervantes, San Diego y los Santos Niños y la Huerta del Obispo.

El mercado, que comenzó a celebrarse en 1998 y que la organización considera el mayor mercado de época de Europa, vuelve a tener entre sus protagonistas a Don Quijote y Sancho. La programación arrancará este jueves a las 18:00 horas en la plaza de Cervantes con un pasacalles de ambos personajes acompañado por el grupo de música Turdión.

A lo largo del fin de semana y hasta el lunes se sucederán también representaciones teatrales, exhibiciones de cetrería, demostraciones de esgrima y actividades infantiles. La Huerta del Obispo concentrará buena parte de estas propuestas, con justas medievales todos los días y un campamento del siglo XVII.

El espacio contará además con un campamento de orcos y una escuela de esgrima en el Pico del Obispo, junto a atracciones, cuentacuentos y propuestas de ludoteca. Las justas medievales comienzan este jueves a las 20:00 horas y tendrán nuevas sesiones durante las siguientes jornadas. El sábado habrá pases a las 12:30, 17:30 y 20:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de la Huerta del Obispo y a través de la web de Musical Sport.

La música celta tendrá también presencia en la Huerta del Obispo. El festival previsto en este espacio contará con Grimorium este jueves, Gwendal el viernes, Kinnia Band el sábado y Acibreira el domingo, todos los conciertos a las 21:15 horas.

La programación teatral se repartirá además por otros puntos del centro. En la plaza de Palacio se podrá ver Universo Cervantino, de La Cervantina, de jueves a sábado, mientras que El burlador (teatro furtivo), de La Celestina, se representará el domingo y el lunes.

Programa completo

El viernes 9 de octubre será la jornada central de la Semana Cervantina. La fecha recuerda el bautismo de Miguel de Cervantes, celebrado el 9 de octubre de 1547 en la antigua iglesia de Santa María de Alcalá de Henares.

Los actos de ese día comenzarán a las 11:45 horas con la tradicional Procesión Cívica de la Partida de Bautismo, que saldrá del Ayuntamiento hacia la Capilla del Oidor, donde se conserva la pila bautismal vinculada al escritor. A las 12:00 horas tendrá lugar la lectura pública de El Quijote en el Corral de Comedias y, a las 17:00 horas, el Teatro Salón Cervantes acogerá la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá.

La Semana Cervantina llega este año con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que se suma a los de interés regional, obtenido en 2002, y nacional, concedido en 2018. En la web www.mercadocervantino.es puede consultarse el programa completo.