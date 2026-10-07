El Sindicato de Inquilinas acusa al "rentismo" de la muerte de Maricarmen: "La especulación nos cuesta la vida"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha comenzado este miércoles la rueda de prensa tras conocerse la muerte de Maricarmen acusando directamente a la especulación y al "rentismo" de su fallecimiento y reivindicando el legado de la mujer de 87 años, que permanecía hospitalizada desde su desahucio.

"Tenemos que comenzar primero con unas palabras relativas a nuestra compañera Maricarmen. Hoy hemos conocido su fallecimiento", ha señalado Del Río antes de asegurar que "la especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país".

La portavoz ha relacionado esta situación con los desahucios, las subidas de los alquileres y el acoso a los inquilinos. "Con cada burofax de expulsión, con cada subida de alquiler, con cada acoso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y se llevan por delante nuestra vida", ha afirmado.

"La especulación nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", ha añadido.

Del Río ha reivindicado asimismo la memoria de Maricarmen y ha asegurado que su legado continuará dentro del sindicato. "Su memoria sigue con nosotras, sigue presente en su lucha, sigue presente en el legado que nos ha dejado y será eterna en nuestro sindicato y en la historia de este país", ha declarado.

La portavoz ha pedido además "máximo respeto" a los medios para la familia y los allegados de la fallecida. "Está siendo un día muy duro", ha señalado, antes de pedir "por humanidad, descanso a todas las personas allegadas de Maricarmen".

La huelga general del 11 de noviembre

Tras estas palabras, Del Río ha pasado a abordar la convocatoria de una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, una movilización que, según ha explicado, Maricarmen conocía y apoyaba mientras permanecía ingresada. "Maricarmen desde su cama de hospital siempre estuvo contenta de que estuviéramos organizándola", ha afirmado.

La portavoz ha defendido que la huelga debe ser "masiva" y ha insistido en que "no pertenece a ningún sindicato", sino que "es del pueblo, es por y para el pueblo".

Entre las reivindicaciones planteadas se encuentran la renovación automática de los alquileres, bajadas "drásticas" de los precios de la vivienda y el alquiler, el fin de los desahucios y un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda.

Del Río también ha defendido "el fin de la compra especulativa" y que "las casas sirvan exclusivamente para vivir". A su juicio, las movilizaciones desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen han incrementado la presión sobre las instituciones. "El estallido social tras la barbaridad del desahucio de Mari Carmen ha elevado la potencia del poder popular", ha concluido.