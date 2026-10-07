El TSJ de Madrid teme que desalojar Sol provoque nuevas acampadas con el favor del Gobierno: "No podemos seguir así"

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han revelado a Libertad Digital que los magistrados que deben decidir si levantan el asentamiento de la Puerta del Sol como medida cautelar temen las respuestas civiles que pueda provocar su decisión. Estas podrían ir desde nuevas acampadas en distintos lugares de la capital hasta una respuesta frontal física contra los agentes encargados de levantarla. "No podemos seguir así", explican señalando como culpable al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Sala de lo Contencioso del TSJM decide este miércoles sobre las medidas cautelares solicitadas por la comunidad de Madrid después de que rechazara las cautelarísimas para proceder a escuchar a la Administración General del Estado, es decir, a la Delegación de Gobierno de Francisco Martín Aguirre, representada por la Abogacía del Estado. Una vez ha recibido su argumentación en contra de desalojar la Puerta del Sol, discernir sobre si levanta la acampada; si bien esto no quiere decir que decidirá ya este martes sobre el fondo del asunto.

Las citadas fuentes han revelado a este diario que los magistrados encargados de discernir sobre este asunto no se sienten cómodos con él, debido a la complejidad del mismo y las respuestas que puede provocar en los manifestantes organzados por el Sindicato de Inquilinas. "Primero, se puede armar un buen lío si se decide desalojarlos. Segundo, si se toma esta vía, habría que imponer medidas de vigilancia posterior en Sol porque '¿quién nos dice que no volverían a acampar pasadas unas horas?'. Y, tercero, aunque se desaloje Sol, ¿cómo sabemos que los manifestantes no van a acampar en otros lugares de la capital? El Congreso, por poner un ejemplo, que está a unos cientos de metros", explican estas fuentes.

Por ello, achacan al Gobierno de Pedro Sánchez que haya alentado estas protestas y que su Delegación de Gobierno se posicione a favor de la acampada. "Estas problemáticas las tiene que arreglar el Gobierno, que ha sido elegido para mantener el orden, la paz pública; y proteger a los ciudadanos. No la Justicia, que está para otros asuntos", aseveran.

Es probable que se proceda al desalojo

Estas mismas fuentes admiten que la complejidad de la situación admite un debate jurídico acerca sobre si se debe o no se debe levantar la acampada —motivo por el cual no son capaces de adelantar el resultado de la votación—; aunque se decantan por el alzamiento de la misma. "Es probable que se ordene su desalojo por lógica", explican antes de advertir que esto no tiene por qué ocurrir ahora y que podría tomarse esta decisión más adelante, cuando se debata el fondo del asunto.

De hecho, argumentan que sí que se está produciendo un perjuicio para con los comercios de la Puerta del Sol y que su derecho a la reunión estaría interfiriendo el de libre circulación de todos los madrileños: "Al final, la plaza se la han apropiado un grupo de personas y la usan como si fuera suya". Algo que ocurre con el consiguiente deterioro del patrimonio público, como las pintadas que ha sufrido la histórica escultura del Oso y el Madroño, protegida como patrimonio cultural de los madrileños. Todo ello, además, afecta a los actos institucionales programados.

"No podemos seguir así"

Estas mismas fuentes especifican que, de decidir el alzamiento de la acampada, esta se podría dar con un preaviso con el objetivo de ofrecer 24 o 48 horas a los manifestantes para que las abandonen pacíficamente. Algo que "no parece que vaya a ocurrir". Pero, el TSJM también podría decidir hacerlo de forma inmediata. "Lo que no puede ser es que estemos así en Madrid, que tiene bastante carga de manifestaciones. No podemos seguir así. Esto no pasa ni en Londres, ni en Berlín, ni en Nueva York. Y no pasa porque sus Gobiernos no hacen dejación de funciones como el nuestro", sentencian.