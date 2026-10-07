La Policía Municipal cierra 35 narcopisos y detiene a 77 traficantes en el último año

La Policía Municipal de Madrid ha desmantelado un total de 35 narcopisos en lo que va de año, lo que representa un incremento del 41 por ciento en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Estas operaciones policiales se han saldado hasta el momento con 77 personas detenidas y la incautación de importante armamento, cantidades de estupefacientes y material destinado a su elaboración y distribución.

Entre enero y agosto, los agentes han detenido a 637 personas por delitos contra la salud pública, un 40,6 % más que en 2025, cuando fueron 453. Además, han formulado unas 5.200 denuncias por tenencia o consumo de drogas, frente a las 4.868 del mismo periodo del año pasado.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha sido la encargada de detallar el balance de estas intervenciones durante una visita a la Comisaría Integral de Puente de Vallecas. Sanz ha aplaudido que el trabajo policial, que habitualmente se desarrolla en estrecha colaboración con la Policía Nacional, ha permitido retirar de las calles 37,6 kilos de hachís; 26,6 kilos y 800 plantas de marihuana; 18,1 kilos de cocaína; y 5,4 kilos junto a 264 pastillas de MDMA. Además, se han decomisado otras sustancias ilícitas como heroína, tusi o ketamina.

En el transcurso de los registros, los agentes han confiscado también diez armas de fuego, veinte armas blancas de grandes dimensiones, dos pistolas táser y un puño americano eléctrico. A esto se suman 85.000 euros en efectivo, abundante documentación sustraída y la maquinaria necesaria para la preparación y comercialización de las drogas.

Puente de Vallecas es el distrito más castigado por este tipo de delincuencia, concentrando trece de los narcopisos desarticulados. Le sigue de cerca Carabanchel, con doce, mientras que Centro y Ciudad Lineal suman dos intervenciones cada uno.

Investigaciones policiales y participación ciudadana

Un ejemplo destacado de las operaciones desarrolladas este año es la bautizada como Operación Granda II, que logró desmantelar tres viviendas empleadas para el cultivo, la venta y la recarga de droga en los barrios de Portazgo y Palomeras Bajas tras más de una treintena de dispositivos de vigilancia.

Más allá de las cifras, la vicealcaldesa ha querido poner el foco en el impacto que los narcopisos tienen sobre la convivencia y la seguridad de los barrios, al indicar que su mera presencia suele desembocar en otros episodios delictivos en el entorno, tales como robos con fuerza en vehículos o agresiones violentas.

Asimismo, Inmaculada Sanz ha ensalzado las "complejas investigaciones policiales" llevadas a cabo por el Cuerpo y ha agradecido la colaboración ciudadana, puesto que las denuncias de los vecinos suelen ser el hilo del que tiran los agentes para iniciar las pesquisas.

La delegada ha aprovechado su intervención para insistir en la urgencia de endurecer la legislación vigente contra el narcotráfico -reforzando tanto los medios policiales como el marco legal- y de atajar el grave problema de la multirreincidencia. "Tenemos que ser mucho más contundentes de lo que es nuestra legislación en este ámbito", ha advertido, lamentando que los delincuentes comunes salgan en libertad en cuanto son arrestados.