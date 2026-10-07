Más Madrid cuelga una lona contra Almeida por un tuit de hace cinco años sobre la vivienda

Más Madrid ha colgado este miércoles una lona contra José Luis Martínez-Almeida en la fachada del Edificio de Grupos de la calle Mayor. La tela recupera una contestación que el regidor dirigió a la formación en octubre de 2021, cuando MM publicó en redes sociales una imagen en la que afirmaba que Almeida haría "nada" para regular el precio de los alquileres en Madrid. El alcalde contestó entonces: "Exacto".

La portavoz municipal de la formación, Rita Maestre, ha compartido la acción en X. "Almeida no se esconde: está orgulloso de trabajar para fondos buitre y especuladores. Que lo sepa todo el mundo. Hoy en los balcones de nuestras dependencias municipales", ha escrito. Junto al mensaje ha publicado un vídeo en el que se puede ver la lona colocada en la fachada del edificio.

Almeida no se esconde: está orgulloso de trabajar para fondos buitre y especuladores. Que lo sepa todo el mundo. Hoy en los balcones de nuestras dependencias municipales👇🏽 pic.twitter.com/xMrdRQdiNZ — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 7, 2026

El despliegue coincide con las movilizaciones por el derecho a la vivienda que se están produciendo en Madrid, con especial énfasis en la acampada instalada en Sol. Más Madrid sostiene que la situación de la vivienda en la capital "no ha hecho más que empeorar" y responsabiliza de ello al PP y a sus políticas en esta materia.

Entre las cuestiones que la formación pone sobre la mesa está la decisión del alcalde y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de no aplicar la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas y frenar el aumento de los alquileres. También critica la situación de los pisos turísticos ilegales, el planteamiento de la Operación Campamento y el Plan Reside, al que se refieren habitualmente como "Plan Expulsa".

La colocación de la lona se produce, además, en la víspera de un Pleno extraordinario que se celebrará en Cibeles precisamente por el tema de la vivienda y en el que el Gobierno de Almeida pretende aprobar nuevos planes especiales urbanísticos. Unos planes que, según Más Madrid, irán "en la dirección opuesta a las necesidades de vivienda de la ciudad".