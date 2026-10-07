Más Madrid denunciará al portavoz del Gobierno de Ayuso ante la JEC en represalia por su denuncia a Sánchez

Más Madrid presentará una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) contra el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, como respuesta a la iniciativa legal emprendida por el Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La formación liderada por Mónica García sostiene que la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, ha sido utilizada de forma recurrente como altavoz partidista. Según el diputado Hugo Martínez Abarca, el Ejecutivo autonómico emplea los medios públicos de la Real Casa de Correos para formular ataques al Gobierno central y ensalzar la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

"La señora Ayuso usa sistemáticamente la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid como altavoz propagandístico del Partido Popular. Lo utiliza para atacar al Gobierno de la Nación, para defender las tropelías del gobierno de Ayuso y las propias tropelías de Ayuso y de su familia", ha manifestado Hugo Martínez Abarca.

El representante de Más Madrid ha argumentado que el propio anuncio del Partido Popular referente a la demanda contra Sánchez se realizó durante la comparecencia oficial de la administración autonómica. A juicio del parlamentario, esta actuación vulnera la neutralidad institucional exigida durante los periodos de precampaña electoral.

"Este anuncio de la denuncia que dice Ayuso que va a poner al Gobierno de Pedro Sánchez lo hace precisamente desde la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, y lo hace utilizándola de nuevo como arma de campaña electoral", ha subrayado el diputado.

Argumentación jurídica ante la Junta Electoral

La pretensión de la denuncia es que la JEC examine si las intervenciones del portavoz madrileño infringen la normativa sobre neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral de la misma manera que el PP achaca al Palacio de la Moncloa.

"Como la justicia se supone que es igual para todos, Más Madrid va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno de Ayuso. Si ellos ponen una denuncia contra Pedro Sánchez por utilizar el Consejo de Ministros como instrumento electoral, desde luego que ellos van a tener la misma denuncia", ha concluido Martínez Abarca.