Más Madrid propone a Ada Colau como candidata del Frente Amplio

Más Madrid vuelve a agitar el espacio a la izquierda del PSOE a escasas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En pleno debate sobre la reorganización del denominado Frente Amplio y tras la renuncia de Yolanda Díaz a los hiperliderazgos, la formación de Mónica García ha anunciado este miércoles su propuesta formal para que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asuma la candidatura a la Presidencia del Gobierno encabezando la lista por la capital catalana.

A través de un comunicado hecho público este miércoles, la dirección de Más Madrid ha defendido que esta maniobra busca articular un modelo plurinacional y confederal. Según señalan en la nota, "Más Madrid, en línea con lo que llevamos años trabajando, apuesta ahora por una candidatura coral en la que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sea la candidata a la Presidencia del Gobierno y encabece la lista por la capital catalana".

La noticia llega dos días después de que la propia Colau dijera que no se había postulado como candidata a nada pero que quería ayudar a la futura candidatura de Frente Amplio, "sea dentro o fuera de las listas electorales". "Y si es dentro de las listas electorales, me da igual el número", explicó en una entrevista de TVE. Insistió además en que cualquier persona y partido progresista se debe "poner al servicio" de la nueva formación.

Mónica García, por su parte, ha pedido liderar la formación en Madrid junto a Emilio Delgado, Tesh Sidi y Eduardo Rubiño.

'Generosidad' y funcionamiento confederal

El partido autonómico insiste en presentar la cesión de la cabeza de cartel como un gesto defensivo de su modelo organizativo territorial frente al centralismo madrileño. En este sentido, sostienen que "esta propuesta responde a los principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevamos meses trabajando las distintas fuerzas que conformamos el Frente Amplio", recordando además que "las organizaciones territoriales hemos defendido desde el principio que un verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio".

Bajo esta premisa de reparto de cuotas y contrapesos entre las distintas federaciones y partidos satélite, el comunicado abunda en la idea de evitar la concentración de poder en una única figura: "En este sentido, Más Madrid, desde la generosidad, propone que Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno desde Barcelona, como parte de una candidatura coral que respete la pluralidad territorial del Frente Amplio".

Asimismo, la formación no ha dudado en calificar de hito su propia renuncia a encabezar la lista nacional desde Madrid, remarcando que "a través de esta iniciativa histórica en la configuración territorial española, Más Madrid, en su convencimiento por una apuesta confederal de los territorios que componen el país, cede la candidatura a la presidencia del Gobierno a Barcelona".