Más Madrid propone que Ada Colau sea la candidata de Frente Amplio

Más Madrid ha propuesto a las organizaciones de Frente Amplio que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones anticipadas del 29N y que encabece la lista por la circunscripción de Barcelona.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la formación para desgranar que esta propuesta responde a los "principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevan meses trabajando las distintas fuerzas que conformamos el Frente Amplio".

Las organizaciones territoriales, insisten en Más Madrid, defienden que un "verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio".

En este sentido, Más Madrid, desde la "generosidad", propone que Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno desde Barcelona, como parte de una "candidatura coral" que respete la pluralidad territorial del Frente Amplio.

A través de esta iniciativa histórica en la configuración territorial española, Más Madrid, en su convencimiento por una apuesta confederal de los territorios que componen el país, cede la candidatura a la presidencia del Gobierno a Barcelona.