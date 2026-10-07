Mofas y ataques de Óscar Puente y el PSOE-M al nuevo libro de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicará el próximo 2 de diciembre Íntimo, su primer libro, editado por Planeta. La obra repasa las historias, experiencias y personas que, según la presentación del libro, han contribuido a formar su ideario político y parte de una revisión personal realizada por la dirigente madrileña durante los últimos meses.

La publicación ha provocado ya las primeras reacciones políticas. Apenas una hora después de conocerse el lanzamiento, el ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió en su cuenta de redes sociales con varias publicaciones en las que modificó el título y la imagen de la obra.

En su primera reacción, Puente compartió una imagen de la portada de Íntimo con el título modificado a Ático. El ministro volvió a publicar después otra imagen retocada en la que también modifica la apariencia de Ayuso y cambia nuevamente el título del libro, que pasa de Íntimo a El Timo.

En esta segunda publicación, Puente compartió además un mensaje del colaborador de Más Vale Tarde y Al Rojo Vivo Alán Barroso, que reaccionaba al anuncio del libro de la presidenta madrileña. Barroso escribió que Ayuso va a publicar sus "memorias" el próximo 2 de diciembre y aseguró que tenía interés en conocer su versión sobre varios episodios relacionados con su trayectoria política.

En concreto, mencionó un supuesto trabajo relacionado con las redes sociales de Esperanza Aguirre y las críticas de Pablo Casado a la contratación de su hermano durante la pandemia. También hizo referencia a los 300.000 euros que, según afirma en su publicación, recibió el hermano de Ayuso por mascarillas.

El PSOE de Madrid también arremete

El PSOE de Madrid se sumó a las críticas al libro a través de su cuenta en X. La formación publicó una imagen de la portada acompañada de un mensaje en el que calificó la obra como "su novela más íntima".

La formación madrileña enumeró después cuatro asuntos bajo los que, según su publicación, deberían aparecer otros tantos capítulos del libro: un préstamo de Avalmadrid para el padre de Ayuso, una comisión de mascarillas para su hermano, unos millones de Quirón para su novio y un ático para la propia presidenta madrileña. La formación socialista cerró el mensaje con la frase "Deseando leer los capítulos", en referencia a esos asuntos.