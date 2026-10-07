Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, ha muerto este miércoles tras permanecer quince días ingresada en el hospital, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

La anciana residía en el inmueble bajo régimen de alquiler desde hacía 71 años. Su caso provocó un notable impacto social e intensificó las movilizaciones impulsadas por colectivos en favor del derecho a la vivienda. Estas protestas culminaron con la instalación de una acampada en la Puerta del Sol e influyeron en la posterior aprobación de dos decretos por parte del Ejecutivo que, sin embargo, terminaron siendo derogados por el Congreso de los Diputados.

Un alquiler de renta antigua

Según informa EFE, Abascal tenía un contrato de alquiler de renta antigua que había sido firmado inicialmente por su padre y posteriormente subrogado a su madre. Tras adquirir el inmueble, la empresa propietaria, Urbagestión, consideró extinguido ese contrato y reclamó la firma de uno nuevo con una renta que la anciana no podía asumir.

Maricarmen, que tenía reconocido un 50% de discapacidad y sufría problemas de movilidad, terminó siendo desahuciada en el cuarto intento, pese a las negociaciones emprendidas por su abogada y el Ministerio de Vivienda y a las propuestas de particulares dispuestos a hacerse cargo del alquiler. Su salida de la vivienda en camilla y su posterior traslado al Hospital Gregorio Marañón se convirtieron en una de las imágenes más destacadas de las protestas.

Cinco días después del desahucio, el 28 de septiembre, Urbagestión y el Sindicato de Inquilinas alcanzaron un acuerdo para que pudiera regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El pacto establecía que el precio del alquiler no podría superar el 30% de sus ingresos netos. Sin embargo, Maricarmen permaneció hospitalizada y no llegó a regresar a su casa.

Un acuerdo que llegó tarde

En la nota remitida a los medios, el Sindicato de Inquilinas ha lamentado el desenlace y ha señalado que, aunque se alcanzó "un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda", la medida llegó "demasiado tarde" tras lo que han calificado de "proceso torturante".

Durante su ingreso, Maricarmen también participó en las movilizaciones mediante vídeos en los que reclamaba la aprobación del denominado "decreto Maricarmen", con medidas en materia de vivienda. Después del adelanto de las elecciones generales, el Gobierno ha vuelto a aprobar dos decretos sobre vivienda que deberán ser debatidos y votados en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 16 de octubre.

"Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'", ha indicado el sindicato.