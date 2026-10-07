Una explosión en una vivienda de Valdemoro deja tres perros muertos y graves daños

Un grave suceso ha alterado la tranquilidad de los vecinos del municipio madrileño de Valdemoro a primera hora de este miércoles. Una fuerte deflagración en un bloque residencial ha dejado importantes destrozos estructurales y la lamentable pérdida de varios animales de compañía. Según la información proporcionada por los canales oficiales, el estallido se ha producido en torno a las 8:25 horas de la mañana, en el primer piso de una urbanización cerrada situada en el número 24 de la avenida Reyes Católicos.

Inmediatamente después de recibir el aviso, los servicios de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han activado un amplio protocolo de actuación para asegurar el perímetro y sofocar las llamas originadas por el incidente. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de urgencia seis dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes han asumido las labores principales de extinción del fuego y ventilación de los espacios afectados. Asimismo, un dispositivo del Summa 112 se ha personado en la zona con carácter preventivo.

Explosión en una vivienda en Valdemoro, Madrid. No tengo mas info. pic.twitter.com/di8cB941sp — Óscar. (@OscarBForestal) October 7, 2026

La onda expansiva y el posterior incendio han causado notables desperfectos que no se han limitado exclusivamente a la vivienda donde se originó el problema. Según han confirmado las autoridades, el fuego y el humo han afectado severamente tanto a la planta superior como a la inferior del inmueble, lo que ha obligado a los profesionales a realizar una minuciosa inspección técnica para evaluar los posibles daños en la estructura del edificio y garantizar la seguridad de todos los residentes. Por el momento, la investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas que han provocado este suceso.

En el marco de las labores de rescate y revisión del bloque, los efectivos de bomberos accedieron al ático del edificio, donde se encontraban cuatro canes atrapados. Los animales han resultado gravemente intoxicados por la inhalación de humo. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia por reanimarlos, tres de los perros han perdido la vida en el lugar.

Explosión en #Valdemoro. Avenida Reyes Católicos, 24. Trabajando en el lugar #SUMMA112 y #BomberosCM. No ha habido heridos tras la explosión. Los #BomberosCM están apagando el incendio que se ha producido tras la explosión. #SUMMA112 ha atendido a varios perros con… pic.twitter.com/xZ1U1JmFjX — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 7, 2026

Afortunadamente, el operativo de rescate ha logrado salvar a uno de los animales. El cuarto perro, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, ha sido reanimado por los sanitarios y bomberos y, posteriormente, ha quedado a disposición de un equipo veterinario para evaluar su estado de salud y proceder a su recuperación.

A pesar de la virulencia de las llamas y de la alarma generada en la zona residencial, el balance final destaca por la ausencia de víctimas humanas, un hecho que ha supuesto un gran alivio para las familias de la urbanización afectada y que pone en valor la eficacia y rapidez de los equipos de emergencias desplegados en este municipio del sur de Madrid.