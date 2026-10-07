Valdecarros empieza la cuenta atrás: 51.656 viviendas y las primeras grúas, a la vista

Valdecarros da un nuevo paso para convertirse en uno de los grandes desarrollos residenciales de Madrid. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del ámbito, situado en Villa de Vallecas, y la previsión es que las primeras 13.300 viviendas comiencen a construirse a principios de 2027.

El proyecto contempla 51.656 viviendas en total, de las que 28.410, el 55%, tendrán algún tipo de protección pública. La Comunidad de Madrid contará con 10.000 de ellas, mientras que el Ayuntamiento dispondrá de 10.161 y el Gobierno central de otras 3.560.

Cuando esté desarrollado, Valdecarros podría alcanzar los 150.000 habitantes. El ámbito ocupa 1.920 hectáreas y es el último de los Desarrollos del Sureste pendiente de ejecución. Durante una visita este miércoles a los terrenos, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha definido el futuro barrio como "una ciudad dentro de Madrid".

El proyecto reserva 700 hectáreas para zonas verdes, donde se prevé plantar 110.000 árboles, seis veces el parque de El Retiro, y contempla 127 kilómetros de vías peatonales y ciclistas. También contará con una línea de autobús eléctrico con plataforma reservada y prioridad semafórica que conectará con otros desarrollos del sureste, con frecuencias de al menos tres minutos.

En cuanto a los equipamientos, se han reservado 349 hectáreas para usos sociales, con la previsión de construir al menos un gran hospital, colegios y residencias para mayores. El plan incluye además tres grandes centros comerciales, zonas industriales y dos torres de oficinas de hasta 44 plantas.

La inversión prevista supera los 8.000 millones de euros y el desarrollo podría generar hasta 480.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución. Una vez terminado, se prevé que su actividad económica mantenga más de 70.000 puestos de trabajo.

El proyecto acumula casi 30 años de tramitación y trabajo entre distintas administraciones. Ahora, con la reparcelación aprobada, el siguiente horizonte está fijado en 2027, cuando está previsto que comiencen las primeras construcciones.