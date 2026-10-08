Así es Cristian Toro, el nuevo fichaje de Vox en Cibeles: oro olímpico y expretendiente de 'MyHyV'

El campeón olímpico de piragüismo Cristian Toro ha jurado este jueves su cargo como nuevo concejal de Vox en el Palacio de Cibeles. Su estreno, eso sí, ha quedado un poco en segundo plano. Aunque el Pleno extraordinario estaba convocado para sacar adelante dos planes urbanísticos del Ayuntamiento, la sesión ha desatado la guerra entre el Gobierno municipal y la izquierda madrileña por el fallecimiento de Maricarmen.

"Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha pronunciado Toro. Después ha ocupado su sitio junto a Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, los otros dos y únicos ediles que ahora forman el grupo municipal Vox.

Precisamente Martínez Vidal, portavoz adjunto de Vox, ha recibido a su nuevo compañero con ironía: "A todos de vez en cuando nos va a venir bien remar en la misma dirección".

Y es que, antes de llegar a Cibeles, Toro ha pasado buena parte de su vida sobre el agua. Nacido en La Isla de Margarita, Venezuela, en 1992, se crió en Galicia, después de trasladarse con su familia materna a la localidad lucense de Viveiro. Allí comenzó una trayectoria deportiva que le llevó hasta lo más alto: en Río de Janeiro 2016 conquistó el oro olímpico en K2 200 metros junto a Saúl Craviotto. Además, estudió Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

También ha sido cuatro veces subcampeón del mundo y dos veces campeón de Europa. En los Mundiales de 2017 y 2018 consiguió sendas platas en K2 200 y K4 500, mientras que en los Europeos de Belgrado de 2018 logró el oro en las dos pruebas. En enero de 2024, con 31 años, puso punto final a su etapa en la alta competición.

En el verano de 2012, el ahora concejal participó en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa como pretendiente de la tronista Gala Caldirola.

Cristian Toro era tronista de Mujeres y Hombres. Ahora campeón olímpico #ESP #JuegosRandom total pic.twitter.com/Ui0wDPn2Vr — Enrique Julián Gómez (@EnriqueJulian23) August 18, 2016

En lo político, Toro ocupaba el sexto puesto de la candidatura de Vox a las elecciones municipales de 2023, encabezada por Javier Ortega Smith. En marzo de 2026, fue nombrado portavoz nacional de Deportes de la formación. Ahora, su acta llega para cubrir la vacante dejada con la renuncia de la edil Carla Toscano, irónicamente del bando de los 'orteguistas' tras la ruptura del grupo municipal.

En X, Toro supera los 50.000 seguidores y acostumbra a utilizar un tono bastante duro para comentar la actualidad política. Su último mensaje, publicado este miércoles, se lo dedicó a Pedro Sánchez: "Pronto será España quien te desahucie a ti de La Moncloa. Pero tranquilo, con suerte te reservan habitación junto a alguno de tus exsecretarios".

En Instagram, donde ronda los 170.000 seguidores, muestra un estilo bastante más personal e informal. Allí aparece con mayor frecuencia junto a su familia, muestra su faceta como padre de un niño, sus rutinas y recuerdos de su etapa como deportista de élite.