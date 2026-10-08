Hospital y residencia en un mismo complejo: el proyecto sociosanitario de HM que impulsa Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor este jueves la colaboración público-privada en el sector sanitario basada en pilares como "la transparencia, el rigor, la libertad y la eficacia" para contar con una sanidad de vanguardia en España como la madrileña. Ayuso ha sostenido, asimismo, que hay que abordar la salud de las personas "desde la inteligencia y no desde la ideología".

Ayuso ha realizado estas declaraciones durante su visita al municipio de Tres Cantos, donde ha recorrido las instalaciones del Hospital Universitario HM y el Complejo Residencial Valdeluz. En el acto ha estado acompañada por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y la titular de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, así como por el alcalde de la localidad, Jesús Moreno, y diversos responsables del grupo sanitario.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo autonómico ha resaltado que este tipo de complejos, aunque están enfocados en las personas mayores, "son para el bien de todos". A su vez, ha ensalzado a Tres Cantos como "uno de los municipios que mejor encarnan políticas que son al servicio de las familias, de todas las edades y condiciones, que lo que quieren es seguir viviendo con calidad de vida".

Por su parte, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha recalcado el "modelo de éxito" que supone la integración del hospital y el complejo residencial, un sistema con el que este grupo sanitario ya cuenta en Rivas-Vaciamadrid, basado en la atención integral y la continuidad asistencial. De hecho, HM Hospitales dispone de once centros hospitalarios en la región, ocho de ellos comarcales, y quiere "seguir creciendo", con alguna idea "ya en mente".

Detalles del complejo

El complejo está diseñado para convertirse en referencia para la localidad y su área de influencia, con una población estimada de 85.000 personas. El Hospital Universitario HM Tres Cantos, inaugurado el pasado mes de marzo, cuenta con una superficie de casi 9.000 metros cuadrados. Dispone de 35 especialidades, UCI, hospital de día y hasta 45 habitaciones individuales.

Este hospital general médico-quirúrgico también está equipado con tecnología de vanguardia, incluyendo Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de alto campo, Tomografía Axial Computarizada (TAC) multicorte, Radiología, Ecografía de alta resolución y una Unidad de la Mujer con un circuito asistencial y diagnóstico que reúne en un mismo espacio consultas de Ginecología, Tomosíntesis, Ecografía Mamaria y programa intervencionista mamario.

A su lado, el complejo residencial Valdeluz suma 130 camas enfocadas a la atención geriátrica integral. Sus instalaciones disponen de espacios de convivencia, gimnasios, jardines y terrazas y servicios de fisioterapia, rehabilitación y terapia ocupacional, además de unidades especializadas para el tratamiento de pacientes con alzhéimer y otras demencias. Igualmente, se apoya en la labor de profesionales de Geriatría, Psiquiatría y Neurología.

