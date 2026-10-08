Emilio Delgado, muy preocupado con el caos en la ultraizquierda: "Nos va a ir mal, nos jugamos la próxima década"

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, ha advertido de que el espacio político situado a la izquierda del PSOE debe "poner orden rápido" ante el escenario electoral que se avecina.

Durante una entrevista en la cadena SER, el parlamentario autonómico que amagó con disputar el liderazgo en Madrid y concurrir como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas, ha subrayado que las distintas formaciones de este espacio no pueden permitirse el lujo de concurrir divididas a las urnas el próximo 29 de noviembre, llamando a confluir en una candidatura única.

La exigencia de confluencia en el Frente Amplio

Durante su intervención, Emilio Delgado ha instado a las distintas marcas de la izquierda a "tomar nota de lo que se está pidiendo en la calle", advirtiendo de las consecuencias directas de no alcanzar un entendimiento orgánico. "Nos va a ir mal", ha avisado el de Más Madrid, quien ha calificado de "posible y necesario" que todas las siglas terminen integrándose en la plataforma del Frente Amplio.

El diputado madrileño ha afirmado además que se ha puesto a entera disposición de la dirección de la formación para asumir la responsabilidad que la ejecutiva considere oportuna. En este contexto, ha rechazado las disputas por las cuotas de poder personal o partidista dentro de las negociaciones de coalición. "Es que esto no va de eso y ahí no voy a estar. Voy a estar intentando generar una mayoría lo más amplia posible", ha enfatizado el parlamentario.

El dirigente político ha situado el foco en los plazos legales del calendario electoral para urgir a sus socios de espacio a cerrar filas de forma inmediata. "Tenemos 53 días para afrontar un reto muy difícil, aunque no imposible", ha manifestado Emilio Delgado, advirtiendo de la trascendencia del resultado en las urnas. A su juicio, la contienda electoral "va a situar a nuestro país en una encrucijada histórica" en la que se decide el rumbo de la política española: "Nos estamos jugando la próxima década".

El antecedente del pacto de primarias con Mónica García

La apelación a la unidad formulada por Emilio Delgado llega después de la crisis interna vivida en Más Madrid el pasado mes de mayo. Tras un mes de disputas públicas por el control interno del partido entre la actual ministra de Sanidad, Mónica García, y el propio Delgado, ambos dirigentes acordaron integrar una lista conjunta para las primarias de la Comunidad de Madrid.

Aquel pacto despejó el camino para que Mónica García se consolidase como la cabeza de cartel de la formación sin oposición en el ámbito autonómico. Como contrapartida, Emilio Delgado retiró su pretensión de disputar el liderazgo en las primarias regionales y aseguró su incorporación a la lista al Congreso de los Diputados, garantizándose además cuotas de poder en el mapa orgánico del partido para evitar quedar marginado en la estructura interna.