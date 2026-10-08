Con el cadáver aún caliente de Maricarmen —pasaban las 12 de la noche—, la agitadora Sarah Pérez Santaolalla publicaba en sus redes sociales una tétrica imagen que representa a Isabel Díaz Ayuso junto a la cifra que la izquierda atribuye a las muertes en las residencias en pandemia y un "+1" en referencia a la anciana que desahuciaron de su casa y que falleció este miércoles a última hora de la tarde en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde entonces.

Horas después, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, utilizaba también el drama de los geriátricos durante la sesión de control de los jueves y lo hilaba con este suceso. "Señora Ayuso, míreme: Maricarmen no se iba a morir igual", espetó a la presidenta en el arranque de su intervención. "Maricarmen dijo 'luchad por lo que es vuestro' y eso vamos a hacer, para que España y Madrid avancen".

Espinar pasó después a reconocer de forma implícita que todo forma ya parte de la campaña electoral cuya punta de lanza, hasta el triste suceso de anoche, son los decretos aprobados esta semana en Consejo de Ministros a pesar del rechazo del Congreso. "El drama de la vivienda tiene rostros, ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso", dijo también.

"Hay fondos buitres -mi Gobierno no contrata con ninguno y menos para vivienda social- y luego hay políticos buitres: ustedes", replicó después Ayuso. Pero la izquierda decidió deslizarse por la pendiente del guerracivilismo hasta llegar al clímax protagonizado por Manuela Bergerot [Más Madrid].

"Desahuciar, desahuciar y desahuciar. Eso es lo que pidieron PP, Vox y Junts, votando en contra del decreto Maricarmen en el Congreso. […] Son exactamente lo mismo, porque no hay nada más parecido a la derecha española que la derecha catalana", afirmó la portavoz de ultraizquierda de su socio en el Gobierno central gracias al cual, de hecho, su formación llegó a la Moncloa.

"Cada desahucio que se produce en Madrid lleva su firma", dijo señalando a la bancada popular. En este punto cabe preguntarse si, entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía en sus manos la fórmula para acabar con los desahucios y abaratar el alquiler pero no ha querido aplicarla en los ocho años que lleva en el Gobierno, habiéndose producido así bajo su mandato más de 260.000 lanzamientos.

"El día que desahuciaron a Maricarmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena. Y en las calles de Madrid no va a haber paz", lanzó la portavoz de la formación de ultraizquierda.

"Cuando ustedes advierten de que no habrá paz, ¿nos están amenazando físicamente?", inquirió Ayuso en una implacable réplica que puso a su bancada en pie. "Hay que tener la cara de cemento armado para llevar ocho años en el poder, calentando coches oficiales y comiendo canapés, y decir de Junts… ¡Si es su socio! Usted le debe la vicepresidencia del Gobierno a Junts", le recordó a Más Madrid. "¡Qué sinvergüenzas!", exclamó.

"Podrán quemar las calles pero no van a quebrar la voluntad de los madrileños. Y ustedes podrán llamar a la revolución y a las quemas de las calles. La gente sabe que aquí hay que pelear por cotizar y ustedes les están negando su libertad de ir a trabajar cuando de manera ilegal acampan y ocupan espacios públicos para intereses privados. Tienen la cara muy dura".

Tras una gran ovación en pie de los populares, tomó la palabra el portavoz parlamentario Carlos Díaz Pache. "No han tenido ni un solo minuto para comentar la noticia de la semana: la Guardia Civil confirma el intento de las cloacas del PSOE de eliminar a la juez que investigó al hermano del presidente y que se gestó en un piso franco del Partido Socialista. Nos hemos acostumbrado al fraude, a la corrupción, a la propaganda, a que se paguen prostitutas con dinero público. No nos hagan acostumbrarnos a la amenaza y a la violencia física contra las personas que le resultan incómodas por mucho que sea el comportamiento habitual de las dictaduras de las que han aprendido y de los socios que han elegido para estos años de Gobierno", arrancó.

Y tras enumerar las últimas tropelías de Sánchez, se dirigió a la jefa de la oposición: "¿Qué ha hecho, señora Bergerot? ¿Nos ha amenazado físicamente? Esa paz en las calles que nos va a negar, ¿qué significa? ¡Hágalo explícito!, ¡díganos!, ¡amenácenos físicamente!", retó Pache. "¡Tenga el valor de hacerlo! ¡A ver!, ¡tenga el valor de amenazarnos físicamente!". En este punto, el portavoz popular afirmó que Bergerot estaba asintiendo y, dirigiéndose al presidente de la Asamblea, señaló: "Me está amenazando, señor presidente, me está amenazando físicamente la señora Bergerot".

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