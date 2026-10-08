Maestre y Maroto declaran la guerra a Almeida por Maricarmen: "Hay muchas formas de morir y muchas de matar"

La izquierda madrileña se ha revelado y ha señalado directamente al Ayuntamiento de Madrid por el fallecimiento de Maricarmen. Lo ha hecho aprovechando el Pleno municipal celebrado este jueves en Cibeles. Allí, Rita Maestre ha acusado al Gobierno municipal de ser "cómplice" en uno de los episodios "más tristes y más crueles" de la "historia reciente de nuestro país".

El enfrentamiento ha comenzado desde el arranque de la sesión extraordinaria. Antes de entrar, PSOE y Más Madrid ya habían guardado un minuto de silencio por Maricarmen ante la ausencia de este homenaje en el orden del día. Ya dentro, Reyes Maroto ha vuelto a reclamarlo nada más comenzar su intervención.

"Les estoy mirando a la cara y me avergüenzo, porque hoy toda España y todo Madrid está llorando a Maricarmen y ustedes tienen aquí las caras largas y se niegan a hacer un minuto de silencio", ha reprochado Maroto al Gobierno municipal.

La portavoz socialista ha parado entonces la sesión y ha instado a su grupo a guardar otro minuto de silencio, al que se ha sumado Más Madrid, cuyos concejales han mostrado carteles con la imagen de Maricarmen.

"Maricarmen pudo haber tenido otro final, en su casa, con sus recuerdos, con la tranquilidad que merecía. Sin embargo, ha muerto fuera de su hogar y convirtiéndose en un símbolo que nunca quiso ser", ha señalado inmediatamente después la socialista.

También Maroto se ha dirigido al alcalde para reclamar un "homenaje" para Maricarmen. "Usted tiene la responsabilidad de que no haya más Maricarmen en la ciudad y, si también lamenta su muerte, que estoy segura de que sí, haga todo lo posible para proteger a las familias que pueden perder su casa porque los fondos buitre las quieren echar porque ya no son rentables", ha añadido.

Esta imagen retrata al PP: se niegan a guardar un minuto de silencio por Maricarmen. Ni siquiera ante su muerte están a la altura de Madrid y de su gente. Desde el @PSOEMadridAyto hemos guardado ese minuto en el pleno en su memoria. Madrid no la olvida. pic.twitter.com/bov3P7hioV — Reyes Maroto (@MarotoReyes) October 8, 2026

Después de ella ha intervenido Maestre, que, visiblemente enfadada, ha cargado directamente contra el Gobierno municipal y contra Urbagestión, propietaria de la vivienda de Maricarmen. "Muy buenos días, por decir algo. ¿Les costaba mucho participar del estado de ánimo de la sociedad española? ¿Les costaba mucho? Sí, porque ustedes siguen estando del lado de los buitres", ha lanzado.

Maestre ha preguntado a Almeida si había hablado con la propiedad: "¿Ha hablado ya con Urbagestión? Tendrá usted guardado su teléfono. ¿Qué tal están? ¿Están contentos? Han conseguido lo que querían, tienen ya una casa sin bicho, un piso vacío para especular, lo que llevaban esperando siete años, los buitres ya tienen lo que querían".

Tras eso, la portavoz de Más Madrid ha procedido a apuntar directamente, con nombre y apellidos, a los "cómplices" del fallecimiento de la anciana. "Hay muchas formas de morir y hay muchas formas de matar, como decía Brecht, y yo aquí voy a señalar a las personas que han participado de uno de los episodios más tristes y más crueles de la historia de nuestro país", ha dicho.

Maestre ha señalado a Ricardo Alonso y Fernando Alonso, de Urbagestión, a quienes ha calificado de "seres humanos buitres", y también al Consistorio: "Señalo al Gobierno municipal, a todos los que pudieron hacer algo antes del desahucio. Todos ustedes son responsables de la angustia de una anciana, porque podrían haber hecho algo como Ayuntamiento y se negaron una y otra vez. Señalo a Almeida, no querría yo hoy estar en su lugar. Usted no hizo nada, usted solo actuó cuando los buitres que se querían forrar intentaron lavar su imagen y le va a perseguir toda la vida".

Acaba de decir Almeida que "no piensa pedir perdón". Hoy había que señalar a los responsables. A los buitres de Urbagestión, a la prensa basura, a los gobiernos que no han hecho nada, a Almeida que se negó tres veces a actuar antes y solo medió cuando se lo pidieron los buitres,… pic.twitter.com/ocVlDJdZhQ — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 8, 2026

Tras esto, ha llegado el turno de José Luis Martínez-Almeida. "Son ustedes tan miserables, desprecian tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado cuarenta segundos. Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan", ha contestado el alcalde dirigiéndose a ambas bancadas de la oposición.

Entre otras cosas, Almeida ha defendido que lamentar "profundamente" el fallecimiento de Maricarmen no impide hablar también de los 290.000 desahucios registrados durante los años de Gobierno socialista y ha advertido: "Acabarán diciendo que Ayuso y Almeida son unos asesinos por Maricarmen, porque aquí si hay buitres carroñeros son ustedes".