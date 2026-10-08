Miles de personas marchan de Sol a la casa donde vivía Maricarmen

Una marcha ha recorrido este jueves las calles de Madrid desde la Puerta del Sol hasta la que fue la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuya muerte, sucedida este miércoles, ha provocado nuevas movilizaciones.

La convocatoria, que organiza el llamado Sindicato de Inquilinas, ha reunido a miles de personas. Los participantes han marchado hasta la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se encontraba la vivienda en la que Maricarmen residía hasta su desahucio. Según los datos que ha aportado la Delegación del Gobierno del socialista Francisco Martín Aguirre, son en torno a 20.000 personas las que participan en la movilización.

La movilización ha comenzado en la Puerta del Sol. Los participantes portaban una fotografía de Maricarmen y pancartas. En los alrededores se han colocado durante las últimas horas velas, flores y mensajes de recuerdo después de que se conociera su muerte.

Cánticos contra Ayuso y Almeida en la marcha por Maricarmen pic.twitter.com/6yYxyDoCwu — Libertad Digital (@libertaddigital) October 8, 2026

Durante el recorrido, los manifestantes han exhibido pancartas con mensajes como "El rentismo mata" y han coreado consignas como "No son muertes, son asesinatos" y "No toleramos ni un desahucio más". La marcha ha continuado por el centro de Madrid en dirección a la que fue la vivienda de Maricarmen.

Al llegar a la plaza de Cibeles, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Madrid, los manifestantes han guardado un minuto de silencio en memoria de Maricarmen. La concentración continúa hacia la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se encontraba la vivienda en la que Maricarmen había vivido.

Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre, murió este miércoles tras permanecer 15 días ingresada en el hospital. La anciana residía en el inmueble bajo régimen de alquiler desde hacía 71 años. Su caso ha provocado un impacto social y ha intensificado las movilizaciones por la crisis de la vivienda en España. Las protestas, además, culminaron con la instalación de una acampada en la Puerta del Sol e influyeron en la posterior aprobación de dos decretos del Gobierno.