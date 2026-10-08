Paralizan el desahucio de un local okupado en Madrid

El segundo intento de desahucio de una familia vulnerable de San Blas-Canillejas ha quedado paralizado este jueves después de que entre 70 y 100 personas, según el Sindicato de San Blas-Canillejas, se concentraran desde primera hora de la mañana frente al inmueble. El lanzamiento estaba previsto para las 9:30 horas y finalmente ha quedado suspendido sin nueva fecha.

La familia, formada por Tamara, su marido y sus tres hijos, lleva 12 años residiendo en un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que han acondicionado como vivienda. Uno de los menores tiene reconocido un grado II de dependencia y discapacidad, y otra de las hijas padece epilepsia y está pendiente de una evaluación para determinar su grado de discapacidad.

La concentración se ha producido en el número 14 de la calle Lenceros, donde los manifestantes han tratado de impedir el lanzamiento. Parte de los concentrados procedía de la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol. "Tamara se queda", han coreado después de que los agentes de la Policía Nacional se retiraran del lugar.

Se trataba del segundo intento de desahucio, después de que el anterior fuera aplazado el pasado 28 de septiembre. El Sindicato de San Blas-Canillejas ha señalado que la nueva fecha será comunicada "más pronto que tarde".

"Es un local okupado ilegalmente"

La Comunidad de Madrid ha precisado que el inmueble no es una vivienda pública, sino un local okupado ilegalmente que no puede destinarse legalmente a uso residencial. Según fuentes de la Consejería de Vivienda, el procedimiento fue denunciado judicialmente mediante la vía contencioso-administrativa y no estaría amparado por los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central.

Desde la Agencia de Vivienda Social aseguran que el caso fue trasladado "con antelación suficiente" a los servicios sociales municipales para que pudieran valorar la situación de la familia y ofrecer las respuestas asistenciales y alternativas habitacionales que correspondan.

La AVS también ha señalado que mantiene colaboración con los ayuntamientos de la región para atender situaciones de necesidad. En caso de que un consistorio no disponga de una vivienda pública para una emergencia, la Comunidad recuerda que existen otras alternativas, como la cobertura del coste de un alojamiento temporal.

"No podemos confundir vulnerabilidad con derecho a okupar ilegalmente un inmueble", han señalado fuentes de la Consejería que dirige Jorge Rodrigo. La Consejería ha advertido además de que reconocer este tipo de okupaciones como una vía de acceso a vivienda pública podría perjudicar a las familias vulnerables que cumplen los requisitos establecidos, esperan su turno y acceden a estos inmuebles por los cauces previstos.