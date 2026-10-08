Serrano denuncia a Bergerot ante la Policía Nacional por sus amenazas en la Asamblea

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, por sus declaraciones durante una intervención pública en la Cámara regional, en la que afirmó: "En las calles de Madrid no va a haber paz".

El partido liderado por Isabel Díaz Ayuso considera además que los hechos se producen en un contexto de elevada tensión política y social en Madrid, coincidiendo con la acampada instalada desde hace días en la Puerta del Sol y con la difusión de mensajes y materiales de contenido agresivo dirigidos contra representantes de las instituciones madrileñas, especialmente hacia la presidenta del Gobierno regional.

Durante la sesión parlamentaria, el portavoz de los populares, Carlos Díaz Pache, preguntó expresamente a Bergerot si sus palabras suponían una amenaza física, ante lo que, según consta en la denuncia y en el diario de sesiones, la portavoz de Más Madrid asintió y reiteró que "no va a haber paz en las calles".

"¿Qué ha hecho, señora Bergerot? ¿Nos ha amenazado físicamente? Esa paz en las calles que nos va a negar, ¿qué significa? ¡Hágalo explícito!, ¡díganos!, ¡amenácenos físicamente!", retó Pache. "¡Tenga el valor de hacerlo! ¡A ver!, ¡tenga el valor de amenazarnos físicamente!". En este punto, el portavoz popular afirmó que Bergerot estaba asintiendo y, dirigiéndose al presidente de la Asamblea, dejó constancia de ello: "Me está amenazando, señor presidente, me está amenazando físicamente la señora Bergerot".

Por este motivo, Serrano ha puesto estos hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se determine si las manifestaciones pudieran tener relevancia penal y si, atendiendo a su contenido, contexto, alcance y eventual finalidad, pudieran ser constitutivas de alguna infracción.

Y ha solicitado que se incorporen a las diligencias las grabaciones íntegras de la intervención parlamentaria, así como las publicaciones, vídeos y material gráfico relacionado con las protestas de la Puerta del Sol, y que se realicen las actuaciones de comprobación oportunas para determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal.

"El PP de Madrid considera especialmente preocupante que estas declaraciones se produzcan mientras se están difundiendo en el entorno de las protestas de la Puerta del Sol imágenes y mensajes de fuerte carga intimidatoria contra representantes públicos", señala a través de un comunicado. En este sentido, recuerda que se han documentado representaciones gráficas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañadas de mensajes como "queremos sus cabezas", así como representaciones de ataúdes.

Ante esta situación, los populares han enviado una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que le reclaman que se tome en serio la seguridad en la región y que garantice que todos los representantes públicos y todas las formaciones políticas puedan ejercer sus derechos en libertad, especialmente en un contexto de convocatoria electoral.

Los populares le han advertido de que será su responsabilidad "cualquier cosa que le pueda suceder a cualquier dirigente, cargo, afiliado o simpatizante del PP de Madrid".

En este sentido, los populares trasladan su preocupación por la seguridad de sus cargos, afiliados y simpatizantes, ante un clima que, según recoge la denuncia, puede generar una "intimidación seria, concreta y verosímil" y afectar al normal desarrollo de una campaña electoral en libertad y al ejercicio efectivo del pluralismo político.

El PP de Madrid recuerda que la seguridad de los madrileños y la garantía del orden público son responsabilidades que no pueden quedar al margen del debate político, y reclama al Gobierno de España que actúe con responsabilidad ante cualquier amenaza, intimidación o llamamiento que pueda poner en riesgo la convivencia.