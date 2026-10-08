Un conductor de VTC drogado con cocaína y cánnabis siembra el caos en la Gran Vía

La escena parece sacada de un rodaje, pero el caos ha sido real. En plena Gran Vía madrileña, un coche VTC se convirtió en un proyectil fuera de control desde que asomó el morro por la calle Fuencarral.

El primer aviso del desastre se dio tras chocar contra un bolardo. Segundos después, el coche, en su trayectoria errática, se estampaba contra un semáforo, derribando la señalización y dejando al vehículo atravesado en diagonal, bloqueando por completo los carriles centrales.

En medio del desconcierto, el individuo en cuestión reanudó la marcha a trompicones y golpeó a otro vehículo VTC que circulaba por la zona. El conductor afectado decidió seguir al coche infractor para recabar su documentación y dar aviso a las autoridades. La huida duró apenas unos cientos de metros. A la altura del número 9 de Gran Vía, la carrera en zigzag llegó a su punto final de forma abrupta: el coche se empotró frontalmente contra la parte trasera de un camión del servicio municipal de limpieza urbana que se encontraba trabajando en la zona.

Doble positivo en cocaína y cánnabis

Cuando la policía llegó al lugar para intervenir, la cabina del VTC acumulaba el humo de los airbags saltados. Tras someter al arrestado a los controles de drogas e inmovilizar el vehículo, los reactivos dieron la explicación a los minutos de pánico en el centro: un doble positivo en cocaína y cánnabis. Según la información aportada por Telemadrid, se han tramitado las diligencias oportunas por un presunto delito contra la seguridad vial.