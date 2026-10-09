Almeida avisa a Bergerot: "Espero que no haya ninguna agresión contra algún cargo del PP"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se ha pronunciado sobre la utilización del Gobierno de Pedro Sánchez con la muerte de Maricarmen y también sobre las amenazas que Manuela Bergerot pronunció este jueves en la Asamblea.

En declaraciones a la prensa, el alcalde ha denunciado "la pantomima que han montado algunos desde el punto de vista político faltando al respeto a la memoria de Mari Carmen. Hay algunos que hablan de Mari Carmen únicamente como estrategia electoral y hay otros, les recuerdo, que conseguimos que Mari Carmen hubiera podido volver a su casa".

Almeida ha criticado que "los que ahora reivindican a Mari Carmen le dieron un piso a Jessica y los que dicen que humillamos la memoria de Maricarmen fuimos los que conseguimos que pudiera volver a su casa si desgraciadamente no hubiera fallecido y por tanto, como dije ayer, no vamos a dar un paso atrás ni vamos a agachar la cabeza frente a una izquierda que solo piensa en Mari Carmen como una reactivación y una movilización, pero que no tiene mucho más interés".

"Es gravísimo lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid porque a mí me parece que es una apelación a la confrontación y al odio en las calles. Porque quien no quiere paz en las calles quiere odio, tan sencillo como eso. Quien lo que dice es que no habrá paz en las calles de Madrid lo que quiere es la confrontación y el odio. Y yo lo que espero es que no haya ningún episodio de violencia contra ningún afiliado, simpatizante o cargo del Partido Popular. Espero que no lo haya, porque en ese caso Manuela Bergerot, Más Madrid, será directamente responsable de lo que nos pueda suceder", ha advertido el alcalde de la capital de España.

Radicales en la acampada de Sol

"Hoy hemos conocido, por cierto, que en la acampada de la Puerta del Sol hay grupos radicales y violentos. ¿Va a seguir el delegado del Gobierno sin hacer nada? Porque hay un informe que ya acredita que hay grupos radicales y violentos que no tienen nada que ver con la reclamación por la vivienda ni con la reclamación que se ha hecho por Mari Carmen, sino que tienen otro tipo de pretensiones", ha apuntado el alcalde.

Almeida ha señalado que "esas pretensiones siembran la violencia habitualmente. Por tanto, lo que yo digo es que ayer fue un episodio muy grave en la Asamblea de Madrid, porque quien no quiere paz en las calles de Madrid lo que quiere es odio. Y el odio solo puede generar violencia".

El alcalde ha pedido una rectificación y ha dicho que "está tardando Más Madrid en desautorizar inmediatamente estas palabras, en pedir disculpas y en tranquilizar y garantizar a los madrileños que ellos lo que buscan es que haya una precampaña y una campaña electoral en la que no se produzca ningún incidente, porque por ahora desde luego no lo están demostrando".