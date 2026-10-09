Bergerot da la espantada y Espinar sufre al tratar de justificarla tras la denuncia del PP en la Policía

La portavoz de Más Madrid decidió dar la espantada este jueves y no compareció en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se celebró este viernes en la Asamblea de Madrid. Tampoco lo hizo Emilio Delgado, el diputado que asistió a la reunión. En su lugar, el partido envió a los periodistas un audio en el que Manuela Bergerot justifica sus palabras, pronunciadas durante la sesión parlamentaria de este jueves.

"El PP de Ayuso me denuncia a mí porque no puede denunciar a las miles de personas que llevan saliendo a la calle a protestar prácticamente a diario desde el desahucio de Maricarmen", afirma la jefa de la oposición.

En realidad el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, presentó este jueves una denuncia en comisaría contra Bergerot por afirmar, aprovechando su posición de cargo público, que "en las calles de Madrid no va a haber paz". Es más, durante el transcurso de la sesión parlamentaria, el portavoz de los populares, Carlos Díaz Pache, le preguntó expresamente si estas palabras suponían una amenaza física, ante lo que, según consta en la denuncia y en el diario de sesiones, la portavoz de Más Madrid asintió y reiteró que "no va a haber paz en las calles".

"Aquí la única violencia que hay es la de un sistema económico y judicial que desahució a una mujer de 87 años y la mandó directa al hospital donde murió. Toda la campaña del Partido Popular contra mí está dirigida a tapar esa realidad", opina Bergerot en la nota de audio distribuida. "Y no lo van a conseguir", dice mientras concluye así: "Claro que no va a haber paz social, claro que no va a haber paz social si no hay justicia en la vivienda".

Quien sí compareció ante la prensa fue la portavoz del PSOE. Mar Espinar reprochó al PP que busque con su denuncia desviar el foco de las protestas por la vivienda. "Pero lo he trasladado en la Junta de Portavoces y lo digo aquí: no se puede tener el puño de acero que tiene este Partido Popular, que insulta como le da la gana no sólo a los diputados que estamos dentro del Parlamento sino también a los madrileños que están en la calle, y luego llevar al extremo una frase". En este punto, Espinar negó que fuera una amenaza pero tuvo problemas para calificarla. "Una frase, una frase… que… eh… quizá, una frase hecha si queremos verlo así".

No opinan lo mismo, evidentemente, los populares. Para su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache, que también compareció en rueda de prensa, "la izquierda y la ultraizquierda en la Asamblea han cruzado ya todas las líneas y no vamos a permitir que normalicen las amenazas y la violencia en esta Cámara. No se puede presumir de demócrata y después utilizar la intimidación, la violencia, amenazar con que no habrá paz en las calles y que la voluntad de unos pocos se imponga sobre la de los demás".

Pache recordó que "la libertad de expresión no ampara las llamadas a la violencia" y advirtió de que su partido no va a aceptar "que el miedo sustituya a la Ley ni que la presión en las calles sustituya a lo que ocurre en las urnas, es decir, a la expresión de la voluntad de todos". "Lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid fue extraordinariamente grave. La portavoz de Más Madrid ratificó sus amenazas asintiendo y repitiendo que no habrá paz. ¿Qué hay cuando no hay paz?".