Bergerot niega sus amenazas tras la denuncia del PP ante la Policía Nacional

Manuela Bergerot ha rechazado que sus palabras en la Asamblea de Madrid puedan interpretarse como una amenaza y ha acusado al PP de desviar el foco al señalarla como responsable de las protestas surgidas tras el desahucio y la muerte de Maricarmen. "Tienen que estar muy desnortados en el PP para creer que el problema soy yo y no lo que está sucediendo en las calles", ha afirmado la portavoz regional de Más Madrid en una entrevista en RNE.

La polémica se ha producido después de que Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, haya anunciado una denuncia ante la Policía Nacional por las palabras de Bergerot durante la Asamblea celebrada ayer jueves, donde la de Más Madrid llegó a advertir de que "no va a haber paz en las calles de Madrid".

Preguntada este viernes directamente por si considera que sus declaraciones pueden calificarse como amenazas, Bergerot ha respondido: "No, por favor".

Bergerot ha justificado que con esa frase solo quería expresar el "estado de ánimo general de muchísima gente en respuesta a esa violencia" y ha llegado a calificar de "ridículo" que los populares hayan responsabilizado a una "a una portavoz de la izquierda" de las movilizaciones tras la muerte de Maricarmen.

Precisamente ayer cientos de personas participaron en una marcha desde la Puerta del Sol hasta la vivienda de la mujer, situada en Sainz de Baranda. Una jornada que Bergerot ha descrito como de "muchísima tristeza y también de rabia".

"En las calles de Madrid no va a haber paz". La ultraizquierda de Más Madrid pasa a la amenaza física. pic.twitter.com/bFtORySova — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) October 8, 2026

En otra parte de la entrevista, Bergerot ha hablado de Isabel Díaz Ayuso. Esta vez, por su actitud desde el desahucio de Maricarmen. Según ha relatado, durante el Pleno ofreció a la presidenta regional la oportunidad de trasladar sus condolencias a la familia, pero Ayuso optó por "atizar" a la izquierda y "utilizar" la muerte de la anciana para la confrontación política.

Así, para Bergerot "lo único que hace" Ayuso "es reírse" de una mujer de 87 años que, según ha señalado, ha pagado el alquiler durante 70 años y fue desahuciada el mismo día en que Ayuso participó en la bienvenida a un congreso de "fondos buitre".

En esa misma línea, ha acusado a la dirigente regional de poner "toda la maquinaria institucional de la Comunidad de Madrid" al servicio de la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros mientras ha cuestionado a una inquilina que, en palabras de Bergerot, ha pagado "religiosamente" su alquiler durante décadas. Dice la de Más Madrid que Ayuso "está en su peor momento".