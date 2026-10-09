Persecución de película en Coslada: huye de la Policía a 120 km/h y acaba con su coche atrapado en una zanja

La Policía Local de Coslada ha detenido a un hombre que emprendió en la tarde del jueves una peligrosa huida en su vehículo por distintas calles del municipio. La intervención comenzó cuando una patrulla observó a un vehículo circulando por una zona peatonal que, al intentar interceptarlo, se dio a la fuga a gran velocidad.

Durante el recorrido, el varón realizó maniobras temerarias, llegando a circular a 120 kilómetros por hora en vías limitadas a 30 km/h. También invadió el sentido contrario, lo que obligó a otros conductores a maniobrar para evitar una posible colisión. Además, puso en peligro a varios peatones.

El final de la persecución sucedió en el momento en el que el turismo llegó a una zona de caminos de tierra, donde quedó atrapado en una zanja. Tras ello, el individuo abandonó el coche e intentó escapar a pie, siendo interceptado y detenido por los agentes.

Las comprobaciones posteriores permitieron constatar que el arrestado no contaba con el permiso de conducción. Para más inri, se determinó que el vehículo podía estar relacionado con otros hechos delictivos perpetrados en la zona norte de Madrid.

Por otro lado, el detenido fue trasladado al Hospital del Henares con el fin de recibir asistencia médica e ingresó posteriormente en dependencias policiales. El automóvil fue puesto a disposición de la autoridad judicial, instruyéndose las correspondientes diligencias por los hechos relacionados con la seguridad vial.

