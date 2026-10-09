Qué supermercados abren el 12 de octubre en Madrid: horarios y tiendas

El lunes 12 de octubre de 2026, Día de la Hispanidad, será festivo en toda la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, quienes necesiten hacer la compra podrán encontrar supermercados abiertos durante la jornada, aunque la apertura y los horarios dependerán de cada cadena y, en muchos casos, del establecimiento concreto.

Los supermercados que sí abren

Entre las cadenas que ya permiten comprobar establecimientos abiertos durante el Día de la Hispanidad se encuentran ALDI y Ahorramás.

En el caso de ALDI, algunos supermercados de Madrid figuran con horarios especiales para ese lunes. El establecimiento de Conde de Peñalver, 45, y el de la carretera del Barrio de la Fortuna, 1 aparecen con una apertura de 10:00 a 22:00 horas. Otras tiendas, como las situadas en avenida de Santa Eugenia, 4, y avenida de Juan Antonio Samaranch, 55, tienen previsto abrir de 10:00 a 21:00 horas.

Ahorramás también cuenta con numerosos establecimientos abiertos. Su tienda de Ponzano, 28, aparece expresamente como abierta el 12 de octubre, mientras que otros supermercados de la cadena mantienen un horario de domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas, como ocurre en el establecimiento de Doctor Esquerdo, 20.

¿Qué ocurre con los demás supermercados?

Los supermercados Mercadona, la cadena más exitosa entre los españoles, acumulando una cuota de mercado del 26,8%, no se encontrarán abiertos durante esta festividad. La política de la empresa dictamina que todos sus establecimientos cierran sus puertas durante domingos y festivos y así será el Día de la Hispanidad.

Carrefour, la segunda cadena con más presencia en el país mantiene su horario habitual, por lo que la mayoría de sus establecimientos estarán hasta las 22:00h. Además, en su caso, determinados locales ofrecen servicio de 24 horas incluso en días festivos como este. En cambio, supermercados de la misma cadena situados en Madrid, como Carrefour Express, Carrefour Market e hipermercados pueden tener calendarios diferentes. Por ello, es necesario consultar su buscador oficial antes de acudir el 12 de octubre.

En Lidl también existen diferencias entre supermercados. Algunas tiendas tienen horarios de apertura los domingos, mientras que otras permanecen cerradas, por lo que habrá que comprobar cada establecimiento en su buscador oficial antes de acudir.

La gran mayoría de establecimientos de Alcampo se encontrarán abiertos durante el Día de la Hispanidad utilizando un horario especial para días festivos. Sin embargo, este solamente se reduce en dos horas y este 12 de octubre sus locales se encontrarán abiertos desde las 10.00 hasta las 21.00 horas.

Los locales de El Corte Inglés ubicados en Madrid sí que abrirán sus puertas durante esta festividad, utilizando el siguiente horario: desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

¿Por qué pueden abrir los supermercados si es festivo?

Que el 12 de octubre sea festivo no significa que todos los comercios tengan que cerrar en Madrid. La Comunidad de Madrid permite a los establecimientos comerciales decidir libremente si abren domingos y festivos y establecer su horario.

Por ello, para evitar desplazamientos innecesarios, lo recomendable es consultar el calendario oficial de cada supermercado antes de acudir, especialmente en el caso de las cadenas que todavía no han confirmado sus horarios para el Día de la Hispanidad.