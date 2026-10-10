Ayuso exige al delegado Francisco Martín que aclare si hay colectivos vinculados al terrorismo en la acampada de Sol

La Comunidad de Madrid ha elevado la presión sobre la Delegación del Gobierno por la acampada instalada en la Puerta del Sol. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha remitido este sábado una carta a Francisco Martín para exigirle información sobre la eventual presencia de personas vinculadas a organizaciones radicales y reclamar que se adopten las medidas necesarias para levantar el campamento.

La petición llega después de que Isabel Díaz Ayuso denunciara, durante un mitin de Alberto Núñez Feijóo, la posible presencia en la protesta de un grupo propalestino con antecedentes terroristas. "Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda, que lo sepa, que vamos a estar aquí", advirtió la presidenta regional, dirigiéndose directamente a la Delegación del Gobierno.

Ayuso recordó que distintos países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, han incluido en sus listas de organizaciones terroristas a entidades con las que, según denunció, estarían relacionadas personas presentes en la plaza. La presidenta reclamó explicaciones sobre quién está detrás de la acampada y criticó que se mantenga frente a la sede del Gobierno autonómico una instalación que, a su juicio, vulnera la legalidad y deteriora el espacio público.

"Ahí no hay Estado de derecho, ahí hay un desorden y un caos que algún día sabremos por qué se está provocando", afirmó. También aseguró que el Ejecutivo madrileño velará por la seguridad y continuará llevando ante los tribunales lo que calificó de "semejante indecencia".

No hay derecho a que la Delegación del Gobierno, provoque, con su inacción, lo que está ocurriendo bajo los plásticos de la Puerta del Sol. Le responsabilizo de todo lo que allí suceda. pic.twitter.com/5zoTJgiZdQ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2026

En la carta enviada este sábado, fechada el 10 de octubre, Novillo trasladó al delegado del Gobierno su preocupación por las informaciones publicadas y las comunicaciones recibidas por su departamento sobre la posible participación en la acampada de personas vinculadas a organizaciones con presuntos lazos con otras calificadas como terroristas por distintos países y organismos internacionales.

El consejero precisó que, al margen de las valoraciones políticas o ideológicas que puedan suscitar estos hechos, el Gobierno regional considera necesario esclarecer cualquier circunstancia que pudiera suponer un riesgo para la seguridad ciudadana, la protección de las instituciones democráticas o la prestación de los servicios públicos.

Novillo recordó que la Puerta del Sol alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y es un espacio por el que transitan diariamente autoridades, empleados públicos y miles de ciudadanos. Por ello, reclamó una especial atención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la eventual presencia de colectivos extremistas o radicales.

La misiva también alerta de las condiciones de seguridad y evacuación en caso de emergencia, tanto en los edificios de la plaza como en la estación de Metro, cuyo entorno, según señala, se encuentra rodeado de obstáculos.

El responsable regional de Interior subrayó que corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, dirigir y coordinar las actuaciones en materia de seguridad ciudadana y orden público. Por ello, instó a Martín a informar sobre la valoración de los servicios competentes y las medidas de vigilancia, prevención y protección adoptadas para garantizar la seguridad de la sede de la Presidencia, sus trabajadores y las personas que acuden a este entorno.

Además de solicitar estas explicaciones, Novillo pidió expresamente que se adopten las medidas oportunas para levantar el campamento. En el escrito argumenta que su instalación y permanencia en este enclave singular están dañando el patrimonio y comprometen su adecuada conservación.