El insólito homenaje a Casimiro Mahou: su tumba en Madrid siempre tiene chapas de cerveza

En los senderos del cementerio de la Almudena, entre el silencio habitual, las lápidas centenarias y los cipreses, un rincón funerario concita desde hace tiempo una curiosa y constante afluencia. Se trata de la sepultura de Casimiro Mahou García, patriarca de una de las sagas industriales más reconocidas de España, convertida hoy en un insólito punto de peregrinación para los devotos de la cerveza. Quienes acuden hasta allí suelen realizar un peculiar homenaje abriendo un botellín o un tercio para depositar después la chapa metálica sobre la piedra.

La lápida acumula decenas de estos distintivos de diversas variedades, como Mahou Cinco Estrellas o Mahou Reserva. En el panteón, donde descansan varios miembros de la estirpe, figura esculpida la leyenda "Propiedad de Casimiro Mahou", acompañada por detalles ornamentales que mezclan motivos religiosos con referencias al oficio. Entre los elementos tallados en la estructura sobresale una antorcha que, según la tradición y la propia simbología del sepulcro, evoca la espuma de la cerveza, reflejando el espíritu de una visión empresarial que marcaría a varias generaciones.

El protagonista de esta singular devoción popular fue un emprendedor de origen francés que recaló en la capital durante el siglo XIX con el propósito fundacional de elaborar cerveza. Antes de acometer ese reto, Mahou canalizó su actividad hacia la producción de barnices, papeles pintados y pinturas, llegando a distinguirse como acreditado proveedor de la Casa Real y de destacados comercios de la época. Sin embargo, su muerte prematura en 1875 truncó su anhelo en vida, obligando a replantear el destino de sus proyectos mercantiles.

Lejos de desvanecerse, la iniciativa fue rescatada por su viuda, Brígida Solana, y sus descendientes. La familia dio el paso definitivo al constituir la sociedad Hijos de Casimiro Mahou y levantar en 1890 la célebre fábrica de la calle Amaniel, donde comenzó la producción cervecera a gran escala. Aquel histórico enclave no solo albergó la maquinaria fabril, sino que integró terrazas y zonas de recreo que pronto pasaron a dinamizar la vida social madrileña de finales del siglo XIX.

Con el paso de las décadas y el crecimiento urbano de Madrid, la compañía trasladó su actividad principal al paseo Imperial durante los años 70, conservando las viejas instalaciones como base logística. Desde la cervecera han apuntado a Europa Press que su trayectoria sintetiza un sueño empresarial forjado con perseverancia y arraigo en la ciudad. Hoy, 135 años después de aquellos inicios en Amaniel y con proyección global, los aficionados siguen rindiendo tributo al pionero en su sepultura con un gesto tan cotidiano como abrir una botella.