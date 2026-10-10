Estas son todas las calles cortadas por el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid

Madrid celebrará el próximo lunes 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional con el tradicional desfile militar, que recorrerá algunas de las principales calles de la capital.

El acto, que comenzará a las 11:00 horas, contará previsiblemente con una gran afluencia de público y obligará a establecer cortes de tráfico en numerosas vías del centro de Madrid, así como modificaciones en el transporte público.

Las restricciones afectarán especialmente al entorno del paseo del Prado, Cibeles, Recoletos y la plaza de Colón. Los primeros cortes se producirán a las 7:00 horas y se prolongarán, en principio, hasta las 15:00 horas, aunque los agentes podrán ampliar o modificar las restricciones en función de las necesidades del operativo.

Días previos y posteriores al desfile

Desde las 21:00 horas del 9 de octubre hasta las 02:30 horas del 10 de octubre, debido a labores de señalización horizontal, se encuentran planificados cortes de tráfico en el paseo del Prado entre la plaza de la Lealtad y la glorieta del Emperador Carlos V.

Desde las 21:30 horas del 10 de octubre hasta las 2:30 horas del 11 de octubre, con motivo del ensayo, se encuentran previstos cortes de tráfico en el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo, la plaza de las Cortes, la plaza de la Lealtad, la calle de Felipe IV y los viales del entorno.

Las calles que estarán cortadas el 12-O

Los principales cortes comenzarán a las 7:00 horas y afectarán al recorrido del desfile terrestre, que partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y continuará por el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón.

Durante esa franja horaria permanecerán cerradas al tráfico la glorieta del Emperador Carlos V, el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo, Cibeles, Recoletos y la plaza de Colón. También se verán afectadas la plaza de la Lealtad, la calle de Antonio Maura, Ruiz de Alarcón, Felipe IV, Alfonso XII, la plaza de Murillo, Espalter y Academia.

Las restricciones se extenderán a otras vías, como Santa María de la Cabeza, el paseo de la Reina Cristina, la avenida Ciudad de Barcelona, la avenida de Menéndez Pelayo y el paseo de la Infanta Isabel.

A partir de las 9:00 horas se incorporarán nuevos cortes en las calles Serrano, Génova, Armada Española, Goya, Hermosilla y Ayala, además de en varios tramos del paseo de la Castellana. Estas vías permanecerán cerradas, en principio, hasta las 15:00 horas.

El Ayuntamiento de Madrid advierte de que los horarios son orientativos y de que los agentes de movilidad podrán modificar las restricciones o ampliarlas si las circunstancias lo requieren.

Pese a los cortes, se intentará mantener el acceso a la estación de Atocha por la calle de Méndez Álvaro, así como habilitar una salida para los vehículos. También se procurará conservar la circulación transversal en determinados puntos del paseo de la Castellana y el paso por el túnel que conecta la avenida Ciudad de Barcelona con las rondas de Atocha.

Cortes en el transporte público

Las restricciones de tráfico también afectarán al transporte público, especialmente a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. Un total de 48 líneas de autobús diurnas tendrán modificaciones entre las 7:00 y las 15:00 horas del 12 de octubre.

Las líneas afectadas serán la 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, C1, C2, 74, 85, 86, 119, 141, 146, 147, 150, 152, 203, C03 y E1. La EMT publicará los desvíos y las incidencias en su portal de incidencias.

En cuanto al Metro, las estaciones más próximas al recorrido incluyen Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También se podrá llegar a la zona mediante Cercanías, con las estaciones de Recoletos y Atocha como principales alternativas.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público y evitar circular en vehículo privado por las inmediaciones del recorrido. Para los desplazamientos largos en coche, aconseja utilizar la M-30 y la M-40.