Ayuso, dama de honor de la reina Isabel La Católica, defiende la Hispanidad desde Madrigal de las Altas Torres
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido hoy investida Dama de Honor del Capítulo de la Reina Isabel La Católica en Madrigal de las Altas Torres.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue este sábado investida Dama de Honor del Capítulo de la Reina Isabel La Católica en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, pueblo natal de la histórica monarca.
"La reina Isabel fue el primer personaje histórico al que hice referencia en mi primera entrevista con un medio de comunicación tras superar mis elecciones al llegar a la Comunidad de Madrid, en un momento de gran incertidumbre política y sin un gobierno aún conformado. Y dije entonces, como sostengo hoy, que ella es mi gran referente", dijo la presidenta, muy agradecida con este reconocimiento.
"Sus profundas convicciones, su capacidad de sacrificio y su amor por un futuro mejor unificaron la futura España, le dieron un sentido de propósito y la proyectaron hacia el mundo hasta hacerla universal, sentando las bases del imperio más poderoso de los siglos venideros. Esas fuertes convicciones la empujaron a saber exactamente qué vida debía llevar. No se dejó arrastrar por nadie ni por los estrictos convencionalismos de su época, ni se doblegó en un mundo gobernado por hombres", destacó la presidenta madrileña durate su discurso.
La presidenta recordó también cómo Isabel La Católica "consideró a los indígenas como súbditos de la Corona con los mismos derechos en igualdad que cualquier peninsular, un principio de dignidad humana que dejó sellado para la posteridad en su célebre testamento".
En este punto, Ayuso volvió a reivindicar la Hispanidad, cuya festividad se celebra este mismo lunes, "la primera auténtica globalización de la historia. Una red que se ha ido tejiendo año tras año a través del encuentro de dos mundos que crecieron juntos gracias al mestizaje".
"Celebro profundamente que nuestro gobierno, desde el primer día, haya fomentado y defendido el tesoro de la Hispanidad. La unión de mexicanos, colombianos, venezolanos, españoles y tantas otras naciones que compartimos una lengua que es tan suya como nuestra", afirmó.
Ayuso destacó, desde el municipio abulense donde nació y creció la reina Isabel La Católica, que España tiene delante “un futuro virtuoso si dejamos atrás los errores y las divisiones del siglo XIX y del siglo XX, si no nos dejamos arrastrar por manipulaciones como la leyenda negra, si sabemos celebrar con orgullo todo que nos une, proyectándolo hacia nuevas alianzas, hacia el atlantismo, la libertad y la vida”.
La presidenta madrileña subrayó que los que intentan dividir a la sociedad española y buscan enfrentamientos “no pueden obtener ningún rédito político”.
La presidenta recibió también la Llave de Honor de Madrigal de las Altas Torres, un “símbolo” que guardará siempre en su corazón. La entrega tuvo lugar en el Ayuntamiento del municipio abulense donde nació y creció la reina Isabel La Católica.