Ayuso, dama de honor de la reina Isabel La Católica, defiende la Hispanidad desde Madrigal de las Altas Torres

3 / 9

"Sus profundas convicciones, su capacidad de sacrificio y su amor por un futuro mejor unificaron la futura España, le dieron un sentido de propósito y la proyectaron hacia el mundo hasta hacerla universal, sentando las bases del imperio más poderoso de los siglos venideros. Esas fuertes convicciones la empujaron a saber exactamente qué vida debía llevar. No se dejó arrastrar por nadie ni por los estrictos convencionalismos de su época, ni se doblegó en un mundo gobernado por hombres", destacó la presidenta madrileña durate su discurso.