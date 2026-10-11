Estos son los museos de Madrid que podrás visitar gratis el 12 de octubre de 2026

Madrid ofrece este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, una oportunidad para disfrutar de algunos de sus principales museos sin pagar entrada. Varias exposiciones de la capital abrirán sus puertas de forma gratuita durante la jornada, con horarios especiales por tratarse de un día festivo.

La iniciativa permitirá visitar diferentes espacios culturales de Madrid sin coste, aunque se recomienda consultar los horarios y acudir con antelación para evitar las largas colas que suelen formarse en esta fecha.

Los grandes museos

Entre los grandes museos madrileños que podrán visitarse sin coste se encuentra el Museo Nacional del Prado, que abrirá de 13:00 a 20:00 horas.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía también permitirá la entrada gratuita. Su horario para esta jornada será de 10:00 a 21.00 horas.

Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza podrá visitarse gratis de 13:00 a 19:00 horas. La entrada permitirá recorrer tanto la colección permanente como las exposiciones temporales.

Otros museos

La oferta cultural gratuita no se limita a los tres grandes museos de la capital. El Museo Arqueológico Nacional, situado en la calle Serrano, abrirá en horario de festivo, de 9:30 a 15:00 horas.

También podrán visitarse gratuitamente:

Museo del Romanticismo: de 10:00 a 15:00 horas.

de 10:00 a 15:00 horas. Museo Cerralbo: de 10:00 a 15:00 horas.

de 10:00 a 15:00 horas. Museo Nacional de Artes Decorativas: de 12:30 a 15:00 horas.

de 12:30 a 15:00 horas. Museo de América: de 10:00 a 15:00 horas.

de 10:00 a 15:00 horas. Museo Nacional de Antropología: de 12:30 a 15:00 horas.

El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle de Alcalá, también tendrá la jornadas de acceso gratuito, al igual que el Museo del Traje. Es una oportunidad perfecta para no perderte detalle de las inreibles exposiciones que tienen.

La jornada supone una buena oportunidad para recorrer parte de la oferta cultural de Madrid sin pagar entrada, aunque al tratarse de una fecha festiva es recomendable prever posibles colas y acudir con antelación, especialmente en los museos más concurridos.