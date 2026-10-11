Las feministas también saldrán a las calles para cargar contra la "violencia" de PP y Vox días antes de las elecciones

A escasos días de las elecciones generales, las organizaciones feministas saldrán a las calles con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año se celebrará el 25 de noviembre. Las feministas aprovecharán la cita para cargar contra el Partido Popular y Vox en la recta final de la campaña electoral, en una jornada en la que se espera mucha tensión después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llamado a calentar las calles contra la oposición después de que tumbasen los dos decretos de vivienda derivados del desahucio de Maricarmen.

En estas marchas participan todos los años Comisión 8M y el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid y reúnen a unos 10.000 asistentes en dos manifestaciones divididas. En una de ellas, la convocatoria puso el foco en el "negacionismo de la ultraderecha", en el "abandono y la negligencia" de las instituciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la "relajación" de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Entre las demandas de estas organizaciones de mujeres, destacaron una mayor diligencia en la lucha contra la violencia sexual, "una violencia infradenunciada que se ceba especialmente contra las más jóvenes"; o la anulación de las visitas del progenitor que se encuentre en proceso penal o con indicios fundados por violencia machista o una mayor eficacia en la protección de las niñas y adolescentes tuteladas por el Estado, "frecuentemente desamparadas frente a la captación por redes delictivas".

A esas demandas se sumó la exigencia de la Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional y de una legislación que proteja a las mujeres de la explotación reproductiva, que se realiza a través del alquiler de vientres y de la extracción de óvulos. Asimismo, denunciaron la "desprotección" ante la violencia normalizada por la pornografía, "cada vez más accesible y cada vez por consumidores más jóvenes"; y aseguraron que la violencia contra las mujeres "es también un problema de salud pública y que el sistema sanitario, por ser el más universal y al que más recurren las víctimas, tiene un papel fundamental".

También consideraron que hay "violencia institucional" detrás del acoso a las mujeres que ejercen su derecho a abortar. "Es violencia institucional administrar bloqueadores de la pubertad a menores sanos y hormonar a adolescentes disconformes con los estereotipos sexistas", apuntaron.

"Violencia racista y patriarcal"

La otra manifestación denunció "violencia racista y patriarcal". La manifestación contó con dos paradas "simbólicas", donde se leyeron manifiestos sobre la "violencia institucional", la memoria y reivindicación de las mujeres represaliadas durante el franquismo. Desde la Comisión 8M, consideraron "prioritario" destacar "el auge de violencias patriarcales" y la "violencia racista". Asimismo, rechazaron "la instrumentalización política de los movimientos de derechas que llevan años negando e invisibilizando la violencia sexual y machista, especialmente la que se ejerce contra las mujeres racializadas". "La violencia patriarcal no puede servir jamás para justificar sus discursos de odio", recalcaron.

Las convocantes también criticaron el incremento del presupuesto destinado al "rearme de terceros países" y denunciaron que "perpetúa un modelo imperialista y colonialista que ataca y vulnera los derechos de las mujeres en estos territorios" y recordaron el "genocidio" de Israel en Palestina y la ocupación y el expolio de Marruecos en el Sáhara Occidental.

Además, recordaron que el "genocidio" del pueblo palestino "continúa" y subrayaron la "ocupación y el expolio" de Marruecos en el Sáhara Occidental, el "genocidio" en Sudán, o las "constantes vulneraciones de derechos humanos" en la República Democrática del Congo y de las mujeres afganas. "Porque ni la tierra, ni las mujeres y disidencias somos territorio de conquista", expusieron.

Sánchez y su Gobierno ya han llamado a las organizaciones de izquierda radicales y a los sindicatos para incendiar las calles contra las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Tal es así que los sindicatos han convocado una huelga general para el 11 de noviembre, a la que se están sumando las universidades públicas de Madrid que irán a la huelga el 4 y 5 de noviembre para reclamar más fondos a Isabel Díaz Ayuso y mejores condiciones laborales. Un otoño caliente que busca Sánchez para seguir en La Moncloa otros cuatro años más.