Las ovejas volverán a tomar el centro de Madrid el 25 de octubre con el pago simbólico de 50 maravedís

El sonido de los cencerros y el balido de los rebaños volverán a adueñarse de las vías más emblemáticas del centro de Madrid el próximo domingo 25 de octubre. Un año más, la celebración de la Fiesta de la Trashumancia transformará el asfalto de la calle Mayor, la Puerta del Sol y la calle de Alcalá en un corredor ganadero para rememorar una costumbre con más de seis siglos de historia.

El acto central del evento volverá a ser el pago simbólico de 50 maravedís por cada millar de cabezas de ganado. Esta ceremonia rinde homenaje a la concordia firmada el 2 de marzo de 1418 entre los procuradores del Honrado Concejo de la Mesta y los representantes del Concejo de la Villa, acuerdo que garantizaba el libre paso de los rebaños por los términos madrileños en su trayecto hacia los pastos de invierno.

Un itinerario histórico entre monumentos

A falta de la confirmación oficial de los horarios por parte del Consistorio, está previsto que la comitiva de ovejas merinas y cabras —guiada por miembros de la Asociación Trashumancia y Naturaleza— parta de Puente del Rey y discurra por el Paseo de la Virgen del Puerto, la Catedral de la Almudena, la calle Mayor, la Puerta del Sol y la calle de Alcalá, para culminar su recorrido en la plaza de Cibeles.

Lugares de intenso tráfico actual, como la propia calle Alcalá, formaron parte históricamente de la Cañada Real Galiana, una red de caminos pecuarios que en la Comunidad de Madrid suma más de 4.100 kilómetros y que a nivel nacional supera los 125.000 kilómetros protegidos.

Defensa del medio rural y reconocimiento cultural

Nacida en 1994 para promover la Ley de Vías Pecuarias (aprobada en 1995), esta fiesta reivindica el papel determinante de la ganadería extensiva en la prevención y control de incendios forestales, la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de montaña y el asentamiento de población en el medio rural.

La cita de este año cobra especial relevancia al coincidir con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores decretado por Naciones Unidas. Además, se produce en pleno proceso administrativo para declarar la trashumancia como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial en la Comunidad de Madrid.

La Casa de Campo se sumará a los festejos a través de su Centro de Educación Ambiental, organizando del 16 al 25 de octubre exposiciones, talleres y el paseo familiar "Pastores por un día", ofreciendo a los madrileños la oportunidad de acercarse a este oficio ancestral.