Más Madrid propone a Emilio Delgado para liderar la lista del Frente Amplio seguido de Mónica García

Más Madrid ha propuesto este domingo que Emilio Delgado, portavoz adjunto en la Asamblea, encabece la lista del Frente Amplio por la circunscripción de Madrid, situando a la ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García, en el segundo puesto. A través de sus canales en redes sociales, la organización ha añadido a este planteamiento la incorporación de Tesh Sidi, actual diputada en el Congreso, y de Eduardo Fernández Rubiño, portavoz adjunto del grupo en el Ayuntamiento de la capital.

Estos tres nombres —Sidi, Rubiño y Delgado— coinciden con los perfiles identificados como referencias destacadas para los próximos comicios generales durante el pacto suscrito entre la corriente de Mónica García y el grupo afín al propio Delgado, el cual sirvió para resolver las discrepancias internas acontecidas durante el presente año.

En aquel momento, el punto central del debate se situaba en quién asumiría la candidatura a la Presidencia autonómica frente a Isabel Díaz Ayuso. La posterior inclusión de García en una lista destinada a la Cámara Baja deja sin definir si finalmente liderará el proyecto regionalista en los comicios de mayo de 2026 o si esa responsabilidad recaerá en otra figura política. Cabe recordar que en el equipo con el que concurrió a las elecciones primarias, la posición de número dos estaba ocupada por Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en el Parlamento autonómico.

Dentro del esquema propuesto por Más Madrid, la candidatura que encabezan Delgado y García daría cabida a representantes de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, en el supuesto de que esta última formación determine sumarse finalmente a la iniciativa del Frente Amplio. La organización sostiene que esta vía busca facilitar la integración de todas las fuerzas implicadas y superar el estancamiento político actual.

Por otro lado, la formación madrileña ha valorado positivamente que Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, haya sido confirmado como cabeza de su partido para la cita del 29 de noviembre, manifestando a la vez su deseo de que se logre un entendimiento equivalente para conformar un frente común en Cataluña.