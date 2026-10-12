Ayuso, feliz en el desfile de la Fiesta Nacional: es "el último de Sánchez"

Isabel Díaz Ayuso llegó este lunes al desfile del Día de la Fiesta Nacional con un mensaje político dirigido al presidente del Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró convencida de que Pedro Sánchez no podrá prolongar mucho más su mandato y calificó la jornada como "el último desfile de Sánchez". "Estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio", afirmó en declaraciones a Telemadrid.

Ayuso aprovechó su llegada al acto para reivindicar el orgullo de pertenecer a la comunidad hispana. "Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad", señaló antes de cargar contra el Ejecutivo de Sánchez.

La dirigente madrileña aseguró que los españoles están cansados del Gobierno y auguró que el presidente intentará recurrir a distintas iniciativas para mantenerse en el poder. "Da igual dónde vayas, yo creo que ya nadie le compra un peine", sostuvo. A continuación, vaticinó que Sánchez buscará "algún truco, algún señuelo de última hora, el cheque-voto" y que "lo va a intentar todo". "Franco lo sacará… ya nos conocemos", añadió.

A juicio de Ayuso, "España no soporta un día más a este Gobierno" y los ciudadanos están "hartos de tanta impunidad, mentira y mafia". La presidenta madrileña se mostró convencida de que el descontento es generalizado y aseguró que la población tiene "tantas ganas" de que se produzca un cambio político. "Verás cómo está de contento todo el mundo, feliz porque esto se acaba ya", concluyó.

Ayuso reivindica a Ceuta y celebra la visita del Rey

La presidenta madrileña también tuvo palabras para Ceuta, coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad y con la visita que el Rey realizará este martes a la ciudad autónoma. Ayuso trasladó su apoyo a los ceutíes y destacó el valor simbólico de la presencia del jefe del Estado tanto en Ceuta como en Melilla.

"Nuestro pesar por la situación en Ceuta, en quienes pensamos y a quienes dedicamos este día", afirmó. En este sentido, avanzó que la corrida de la Hispanidad que se celebra este lunes en Las Ventas incluirá un homenaje al pueblo ceutí. "Estamos con ellos, porque Ceuta es España y hoy es un buen día para reivindicarlo", subrayó.

Ayuso calificó de "gran gesto" la visita del Rey a las dos ciudades autónomas y celebró que Felipe VI acuda a ambas. "España empieza ahí", afirmó, antes de advertir de las dificultades que, a su juicio, afrontan quienes reivindican su condición de españoles en determinadas zonas del país.

"Ser español en Madrid es fácil, pero serlo en según qué zonas de España cada vez se complica más", aseguró. Por ello, consideró "fantástico" que el monarca represente a todos los españoles con su presencia en Ceuta y Melilla.