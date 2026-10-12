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Madrid

Ayuso y Feijóo, en la tradicional corrida de la Hispanidad que este año rinde homenaje a Ceuta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este lunes junto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a la tradicional Corrida de la Hispanidad en la Plaza de toros de Las Ventas.

O. M.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido junto con Alberto Núñez Feijóo a la tradicional Corrida de la Hispanidad en la Plaza de toros de Las Ventas, que se celebra con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

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Este festejo, enmarcado en la Feria de Otoño, ha rendido homenaje este año a la ciudad autónoma de Ceuta, colgando una vez más el cartel de no hay billetes.

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Díaz Ayuso ha estado acompañada del alcalde de Lima (Perú), Renzo Riggiardo, y la gobernadora del estado mexicano de Aguascalientes, Teresa Jiménez, como gesto de celebración de la Hispanidad.

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Ayuso y Feijóo antes de entrar a la plaza.

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La Banda de Música de La Monumental ha amenizado la hora previa al festejo.

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La tarde ha estado marcada por el regreso al ruedo del matador de toros sevillano Morante de la Puebla, tras su triunfo en esta misma Plaza hace justo un año.

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Junto a él han participado dos noveles, el mexicano Héctor Gutiérrez, triunfador de la Copa Chenel 2026, y Aaron Palacio, que ha confirmado su alternativa, con toros de las ganaderías Garcigrande y Núñez del Cuvillo.

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La Monumental se ha engalanado con motivos ceutíes, en un gesto de solidaridad del Gobierno regional con la ciudad autónoma.

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Además, ha sonado el himno de Ceuta justo cuando ha acabado el paseíllo.

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La presidenta conversa con el piloto Carlos Sainz.

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Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo en la plaza.

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