Ayuso y Feijóo, en la tradicional corrida de la Hispanidad que este año rinde homenaje a Ceuta
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este lunes junto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a la tradicional Corrida de la Hispanidad en la Plaza de toros de Las Ventas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido junto con Alberto Núñez Feijóo a la tradicional Corrida de la Hispanidad en la Plaza de toros de Las Ventas, que se celebra con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
Este festejo, enmarcado en la Feria de Otoño, ha rendido homenaje este año a la ciudad autónoma de Ceuta, colgando una vez más el cartel de no hay billetes.
Díaz Ayuso ha estado acompañada del alcalde de Lima (Perú), Renzo Riggiardo, y la gobernadora del estado mexicano de Aguascalientes, Teresa Jiménez, como gesto de celebración de la Hispanidad.
Ayuso y Feijóo antes de entrar a la plaza.
La Banda de Música de La Monumental ha amenizado la hora previa al festejo.
La tarde ha estado marcada por el regreso al ruedo del matador de toros sevillano Morante de la Puebla, tras su triunfo en esta misma Plaza hace justo un año.
Junto a él han participado dos noveles, el mexicano Héctor Gutiérrez, triunfador de la Copa Chenel 2026, y Aaron Palacio, que ha confirmado su alternativa, con toros de las ganaderías Garcigrande y Núñez del Cuvillo.
La Monumental se ha engalanado con motivos ceutíes, en un gesto de solidaridad del Gobierno regional con la ciudad autónoma.
Además, ha sonado el himno de Ceuta justo cuando ha acabado el paseíllo.
La presidenta conversa con el piloto Carlos Sainz.
Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo en la plaza.