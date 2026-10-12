Horarios, programación de desfile y dispositivos de seguridad en el 12 de Octubre en Madrid

Este año el Día Nacional de la Hispanidad caerá en lunes, lo que provocará mayor movimiento de tráfico durante el fin de semana y a lo largo del día por el puente que formará.

Los cortes de tráfico en la capital se producirán desde las 8:00 hasta las 14:00. La parada militar tendrá lugar a las 11:00 en la glorieta del Emperador Carlos V, junto al Real Jardín Botánico, y recorrerá el paseo del Prado, la plaza de Cibeles y el paseo de Recoletos, finalizando en la plaza de Colón sobre las 12:35 horas. La tribuna real se localizará en la plaza de Neptuno.

Horario de los actos

Además, entre el Prado y Recoletos, el desfile aéreo teñirá el cielo con los colores de la bandera española al finalizar.

El desfile dará comienzo a las 11:00 horas y los actos comenzarán con la incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real, en la plaza de Cánovas del Castillo, seguida de la incorporación de la Enseña Nacional al Batallón de Honores. A continuación, tendrá lugar la llegada del jefe de Estado Mayor de la Defensa, de la ministra de Defensa y del presidente del Gobierno.

Posteriormente, llegarán SS. MM. los Reyes a la Tribuna Real, donde recibirán los correspondientes honores militares. Después, el jefe del Batallón de Honores dará las novedades a S. M. el Rey, que pasará revista al Batallón. Los Reyes saludarán entonces a las autoridades antes del salto Papea frente a la Tribuna Real portando la Bandera de España.

A continuación, se procederá al izado de la Bandera Nacional y al acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Durante este homenaje se producirá el sobrevuelo, con humo blanco, de la Formación Mirlo, coincidiendo con el final del toque de oración.

Tras estos actos comenzarán el desfile aéreo y el desfile terrestre. Una vez finalizado, SS. MM. los Reyes saludarán a las autoridades militares responsables y a los participantes en el desfile. Finalmente, tendrá lugar la despedida de los Reyes y el arriado de la Bandera Nacional.

🇪🇸 El 12 de octubre celebramos el Día de la Fiesta Nacional. Celebramos lo que nos une. #DFN26 pic.twitter.com/v3Qe8zxBLT — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) October 7, 2026

Se prevé que asistan unas 100.000 personas al desfile en la capital. Si prefieres verlo desde casa, será retransmitido en RTVE en directo con una programación especial que comenzará a las 9:00.

La seguridad del desfile

Para garantizar la seguridad durante toda la programación del desfile, se contará con un dispositivo de 2.000 efectivos, siendo la Policía Nacional la que más despliegues haga. También contará con Unidades de Protección y Reacción (UPR), Seguridad Ciudadana, Aérea, Caballería, Subsuelo y Brigadas de Información y Móvil junto a los GEO.

La Guardia Civil también participará con el cierre exterior y los cortes y regulación de tráfico y seguridad del Palacio Real donde se efectuará, como todos los años, el recibimiento de los Reyes tras el desfile.

También se contará con dispositivos de la Policía Municipal y servicios de emergencias como Bomberos y servicios sanitarios.