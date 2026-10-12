La Real Casa de Correos se engalanará hasta hoy con los colores de la bandera de España

La Comunidad de Madrid ilumina desde anoche hasta hoy la fachada de la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de España, sede de la Presidencia del Ejecutivo regional, con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

Asimismo, el edificio de la Puerta del Sol luce en sus balcones las 22 enseñas de los países hispanohablantes y Estados Unidos, país invitado de Hispanidad 2026, el evento cultural del Gobierno autonómico.

Bajo el lema Porque todos los acentos del español caben en Madrid, la iniciativa de esta sexta edición se desarrolla desde el pasado viernes 2 de octubre con una programación de más de 200 actividades en distintos puntos de la región y Estados Unidos. Toda la información está disponible en el portal institucional.

